Infektológ sa tvrdo obul do antivaxerov: Veľká výzva politikom, antikampaň môže Slovensko zraziť na kolená

Sabaka nedávno upozornil na to, že ak na Slovensku nezaočkujeme dostatok ľudí proti koronavírusu, budú tu zomierať nielen neočkovaní, ale aj tí očkovaní, pretože nám skolabujú nemocnice. Infektológ z Kramárov okrem toho aktívne bojuje proti dezinformáciám, ktoré sa pravidelne zdieľajú na sociálnych sieťach. Ide napríklad o štatistiky, ktoré tvrdia, že vo Veľkej Británii zomiera rovnaké množstvo zaočkovaných ľudí ako tých, ktorí vakcínu nemajú. Na tieto štatistiky sa pred časom zamerali aj analytici z občianskej iniciatívy Dáta bez pátosu.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Sabaka sa teraz detailne pozrel na prípad z USA. Podľa jeho slov za máj tohto roku zomrelo v Amerike 180-tisíc ľudí na koronavírus. Z toho len 150 bolo zaočkovaných. „Prečo zomrelo podstatne viac ľudí a podstatne viac nezaočkovaných než v UK? Odpoveď je veľmi jednoduchá. V Máji 2021 bolo v USA očkovaných oveľa menej ľudí, než dnes v UK. Antony Fauci, hlavný poradca prezidenta USA pre medicínske otázky sa vyjadril, že ide o tragédiu, keďže väčšina týchto ľudí mohla žiť, ak by sa zaočkovali,“ konštatoval Sabaka s tým, že daní ľudia mali na výber. Poukázal aj na to, že na svete sú aj také krajiny, ktoré majú nedostatok vakcín a ich obyvatelia by dali čokoľvek za to, aby sa mohli očkovať a chrániť sa tak pred koronavírusom.

Čau Robo, Ľubko a Peťko

Sabaka z toho dôvodu opätovne apeloval na ľudí, aby sa dali očkovať, aby sme sa vyhli tretej vlne a katastrofe, ktorá u nás zúrila počas zimy 2020. „Nedovoľme, aby sa zbytočné tragédie diali aj u nás. Vakcín máme dosť. Každé úmrtie na COVID19 v tretej vlne bude vlastne preventabilné. A každé budú mať tak trochu na svedomí tí ,čo dnes spochybňujú očkovanie (čau Robo a Ľubko aj Peťko, aj chlapci z republiky, aj dáky výživoví poradcovia alebo globálni analytici),“ upozornil Sabaka.

Spolu s upozornením sa opäť, ako je jeho dobrým zvykom, pokúsil bojovať s dvomi hoaxami, ktoré sú v poslednom čase vo veľkom zdieľané na sociálnych sieťach.

Jeden z nich sa týka konštatovania, že delta variant koronavírusu nezabíja. „Delta zabíja rovnako, keď nie viac. V UK toľko nezabíjala, lebo sú skoro všetci nad 50 rokov očkovaní. Spomeňte si ale na Indiu a pozrite sa dnes na Rusko,“ apeloval Sabaka na tých, ktorí hoaxy vo veľkom zdieľajú.

Druhý prípad sa týka názoru, že vakcíny na delta a epsilon variant nefungujú. V tomto prípade Sabaka odkazuje všetkým Slovákom, že opak je pravdou. „Fungujú. Pri delte je efektivita proti akejkoľvek infekcii 80 percent proti chorobe 88 percent, proti hospitalizácii 96 percent a proti smrti 99 percent,“ uzavrel Sabaka.