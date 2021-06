V Česku pritvrdili: Majiteľka obchodu zakázala vstup ľuďom zaočkovaným proti KORONAVÍRUSU!

Zdroj: Getty Images

OLOMOUC - Dve cedule zakazujúce vstup ľuďom očkovaným mRNA vakcínami proti novému typu koronavírusu umiestnila pri vchode do obchodu s detským tovarom neďaleko centra Olomouca jeho prevádzkovateľka Zuzana Michálková. Zdôvodnila to tým, že má strach o zdravie zákazníkov aj o to svoje. V rozhovore pre ČTK povedala, že očkovanie zvyšuje riziko prenosu nákazy od ľudí, ktorí kvôli aplikovanej vakcíne nemajú žiadne príznaky covidu-19.