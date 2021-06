Michaela Čobejová v RATTATA: V Tatrách bude točiť love story

„Som z Petržalky a moja prvá mladomanželská dovolenka bola v Tatrách, v hoteli Patria. Mala som vtedy 22 rokov a počas nášho 28-ročného manželstva sme tam vynechali len raz dovolenku.“ Prežili tam aj štyri mesiace počas lockdownu a v tatranskom prostredí vznikol aj námet na nový film.

„Bude to romantická komédia. Príbeh známeho Tatranca, veľkého romantika, no trochu nepraktického a strateného, ktorý sa zaľúbi do 50-ročnej právničky,“ prezradila Michaela Čobejová. O film prejavila záujem televízia Markíza a Igora Rattaja, šéfa TMR potešilo, že sa bude odohrávať priamo v Tatrách. „Každý, kto chce točiť horskú scénu, vie, že môže rátať s našou podporou. Netajíme sa, že to je pre nás vítaná a dlhodobá stratégia propagácie Tatier – Vysokých aj Nízkych,“ dodal Rattaj.Čobejovci v RATTATA tiež prezradili, že sa s miestnymi občas dostanú aj do ostrejšieho konfliktu, napríklad pre kritiku plastových kvetináčov, kolotočiarskych stánkov, chodníkov zo zámkovej dlažby či gýčových púťových atrakcií.

„Naša dcéra pracuje v Bruseli a vždy, keď k nám príde na dovolenku, je šokovaná, koľko ďalších drevených svišťov pribudlo,“ prezradil Ivan Čobej, známy dizajnér nábytku. Najviac im však vadí kontroverzná veža. Viete, ako by si s ňou poradili? Pozrite si nový diel RATTATA.