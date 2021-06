Krajina sa musí pripraviť na tretiu vlnu: Dosahy pandémie sú obrovské, vraví prezidentka Čaputová

Kľúčom v boji s pandémiou je podľa prezidentky očkovanie. „Už sa podarilo vyriešiť počiatočné problémy s prihlasovaním na očkovanie aj s distribúciou vakcín, teraz potrebujeme rozšíriť možnosti očkovania, aby najmä starší ľudia nemuseli za očkovaním cestovať. To znamená mobilné očkovacie tímy, možnosť očkovania aj u obvodných lekárov alebo vo firmách,“ načrtla. Tvrdí, že vakcína je jediným riešením, aby sme sa vyhli najhoršiemu, mohli znova normálne žiť a naplno sa sústrediť na obnovu krajiny.

„Potrebujeme tiež vyslať jasný signál stabilizácie do zdravotných zariadení, najmä do nemocníc. Lekári, sestry a celý zdravotnícky personál sú nesmierne vyčerpaní a musíme sa sústrediť na zlepšenie ich podmienok vrátane mzdových. Nesmieme dovoliť, aby lekári a sestry odchádzali zo Slovenska za lepšími podmienkami do zahraničia. Nemenej dôležité je zlepšiť aj podmienky v zariadeniach sociálnych služieb a dlhodobú starostlivosť o seniorov,“ zdôraznila prezidentka. Poznamenala, že bez lekárov, zdravotníckeho personálu, ošetrovateliek a opatrovateliek, by sme pandémiu nezvládli a nezvládneme bez nich ani prípadnú tretiu vlnu.

Zamerať sa treba aj na sociálne aspekty

Pandémia podľa Čaputovej ešte viac poukázala na hlboké sociálne rozdiely, ktoré na Slovensku máme. „Mnohí prišli o pravidelný príjem, lebo museli skončiť s podnikaním. Nie všetky deti mali možnosť pripojiť sa na online vyučovanie. Mnohí prepadli sitom sociálnej pomoci. V ťažkej situácii sa ocitli najmä matky samoživiteľky,“ upozornila.

V nasledujúcom období sa chce oveľa viac venovať sociálnym témam. „Ľuďom v regióne chýbajú pracovné príležitosti, alebo často majú prístup len k práci, ktorá ich nedokáže dôstojne uživiť. Pre niektorých to znamená aj nevyhnutnosť cestovať za prácou mimo Slovenska,“ podotkla. Ako dodala, ak chce byť Slovensko lepšou krajinou, šance ľudí na dôstojný život sa nesmú odvíjať od toho, v akom regióne Slovenska sa narodili.