Predsedníčka Európskej komisie u prezidentky: FOTO Pozrite sa na ten podpis Ursuly von der Leyen, bola vďačná!

Ursula von der Leyenová po stretnutí s prezidentkou.

BRATISLAVA - Dnešok je pre Slovensko veľmi výnimočným dňom, aj keď sa to tak na prvý pohľad nezdá. Do našej krajiny prišla na oficiálnu návštevu vážená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, aby doslova "posvätila" náš Plán obnovy. Leyenová neobišla pritom ani prezidentský palác a Zuzanu Čaputovú. Dokonca sa podpísala do kroniky a nechala príjemný odkaz!