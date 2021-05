Ako malé deti: Halgašová aj Linhart prehovorili o včerajšej FOTO z výboru, rozsádzanie ako v škole!

BRATISLAVA - Ešte stále to nie je všetko. Po tom, ako sme vás včera informovali o pomerne netradičnej atmosfére na rokovaní výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, dnes prichádza ďalší dodatok. Vzplanulo to medzi poslancami koalície Jarmilou Halgašovou (SaS) a Patrickom Linhartom (Sme rodina), keď sa navzájom kamerovali a fotili, pričom ani jednému to nebolo príjemné. Poslankyňa liberálov teraz prehovorila o tom, ako to celé včera vlastne bolo. Svoje dodala aj druhá strana. Linhart dokonca vyjasnil aj niektoré nepresnosti.

V rýchlom súhrne len na úvod spomenieme, že celé sa to začalo doslova pár sekúnd po začatí výboru a prítomnosti všetkých zúčastnených, vrátane ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO). Poslankyni Halgašovej sa nepáčilo, že Linhart celý priebeh výboru nahráva na mobilný telefón. Predseda výboru Jaroslav Karahuta o tomto bode inicioval hlasovanie. Halgašová však chcela, aby stream vysielali tretie osoby najaté Národnou radou. Hlasovanie ale nedopadlo podľa jej predstáv, keďže parlament na toto nebol technicky pripravený a streamovanie poslancom Linhartom, ktorý často mieril telefónom na Halgašovú, členmi výboru odobril. Halgašová sa hlasovania zdržala.

Poslancovi Sme rodina neskôr začala prekážať fotografia, ktorú zverejnila Halgašová na svojom profile. Nepáčil sa mu hlavne spôsob, akým ju odfotila - z profilu a bez jeho vedomia, pričom ju obvinil, že s ďalším kolegom "fotia jeho obezitu" a "chichocú sa ako malé deti".

Museli rozsadiť členov, poslankyňa to vidí ako na detskom ihrisku

"Fotografia na sociálnej sieti bola dnes (včera, pozn. red.) témou rokovania Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme sa zaoberali vážnou témou poľovníctva, poľovníkov a ich petíciou," píše Halgašová na sociálnej sieti.

Teraz sa ale ukazuje, že problémom je ešte staršia fotografia, nie tá zo včerajšieho výboru. "Ide zrejme o fotografiu, ktorú som si dala na FCB pre pár dňami, keď sme rokovali o programovom vyhlásení vlády. Obyčajná momentka, na ktorej bol aj pán Linhart a predseda výboru pán Karahuta," tvrdí Halgašová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Poslanec Linhart veci uvádza na pravú mieru

Včera sme v článku omylom uviedli, že predmetom sváru mala byť len včerajšia fotografia poslanca z výboru, no vyzerá to tak, že je za tým už dlhotrvajúci spor medzi ním a Halgašovou. "Pani Halgašová si ma fotila už na minulom výbore, nie tomto. Takisto sa už na minulom výbore sťažovala, že priebeh výboru natáčam, za čo bolo už dávno zahlasovane a poslanci boli za! Ked sa prejednávajú lobistické zákony pani Halgašovej, spojené s dosť nekalým pozadím, pani Halgašová vždy protestuje, aby sa o tom dozvedela verejnosť a vtedy vždy žiada a sťažuje sa, že tým oboznamujem verejnosť a nemôže si presadzovať zákony potichu," vysvetlil pre Topky Linhart.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Linhart tým dáva do pozornosti napríklad zákon o likvidácii poľovníckej komory so "storočnou tradíciou". "Kde predstavitelia vyčistili na výbore v druhom videu pani poslankyni žalúdok a poukázali na lobistické skupiny, ktoré pani Halgašová údajne zastupuje," dodáva Linhart.

S fotením problém nemám

S fotením vraj nemá problém, skôr naopak. "Len som poukázal, že pani lobistka nefotila len tak. S pracovníkom ministerstva Remžom (ktorý je na základe mnou podaných informácií dnes vyšetrovaní NAKO-u v kauze dobytkár) si robila posmešky z mojej obezity, fotila si ma, smiali sa ako 13-ročné deti. Na to som upozorňoval, že toto je pod úroveň poslancov," vysvetľuje poslanec z klubu Sme rodina.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Požiadal som, ako je vidieť vo videu, ministra Mičovského o nápravu, pretože ide o zneuctenie výboru NRSR. S podozrením na nekalé praktiky pani Halgašovej som už podal trestné oznámenie. Ale to nemá s nejakým puberťáckym fotením žiadne spojenie. Pani Halgašová vykrikuje, že to ona s lobistami riadi ministerstvo, nie Mičovský. Mám indície, že pani poslankyňa lobovala za oligarchov pri zákone 504 a za „otravinárov“ pri zákone 69 (Potravinový Semafor). Predtým bola riaditeľkou na PKS, čiže sa snažila zničiť myšlienku Potravinového Semaforu, čo sa snaží PKS," myslí si Linhart.

"Niekto sa bojí, že sa tým odhalia potravinové podvody ich klientov. A to sa jej zjavne nepodarilo. A tak môžem pokračovať v desiatkach predložených lobistických zákonov, ktoré mám indície, že mali zvýhodňovať záujmy určitých skupín. Teším sa na vyšetrovanie, ktoré môže odhaliť to, koho táto poslankyňa v parlamente skutočne zastupuje. Počkám si na jeho výsledok a pani poslankyňa nech sa mi prestane vyhrážať žalobami. To presne robili aj „otravinári“, keď som ako potravinový kritik odhaľoval ich podvody na spotrebiteľoch a kvôli tomu vzniká aj napriek nevôli lobistov potravinový semafor," uzavrel poslanec Linhart.

Tisíce hejtovanie, nadávanie, osočovanie

"Kolega Linhart dnes oboznámil prítomných, že sa mu nepáčilo, ako na fotografii vyzerá. Kto chcel vidieť ako poslanec NR SR naozaj nemá fungovať (úmyselne nepoužívam pracovať), stačilo by mu vypočuť si dnes ďalšiu sériu v poradí asi tisíceho hejtovania, nadávania, osočovania v podaní Patrika Linharta - koaličného poslanca," narážala Halgašová zrejme na jeden z mnohých streamov Linharta, ktorý na svojom účte na sociálnej sieti má.

Historka s fotografiou

Halgašová má aj svoje prosté vysvetlenie, prečo celá situácia vygradovala až do tohto bodu. "A viete prečo sa táto historka s fotografiou udiala? Pretože kolega potrebuje natočiť ďalšie zo svojich agresívnych videí. To je od začiatku jeho práca v parlamente. Pán Linhart ma dnes za moju fotografiu na výbore začal napádať. Ako už po x-krát. A popri tom ma natáčal na svoj telefón a skákal mi do reči," pichla si do koaličného kolegu Halgašová.

Prišiel krok, ako kedysi v škole, keď žiaci vyrušovali

Nepokoje medzi poslancami sa dostali až do takej vývrtky, že nebolo iného riešenia, než poslancov rozsadiť - ako voľakedy v škole. Halgašová je pritom podľa vlastných slov pripravená s Linhartom viesť diskusiu. "To majú poslanci naozaj rozsádzať kolegov, aby dosiahli ideálnu kompozíciu na fotografii, podľa predstáv kolegu Linharta? Naozaj smiešne. Kedykoľvek som pripravená s Patrikom Linhartom konštruktívne diskutovať, obávam sa však, že to nie je možné. (..) No žiaľ, aj témami z detského ihriska sa zaoberá výbor NR SR," uzavrela.