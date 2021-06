Očkovanie proti KORONAVÍRUSU bolo jednou z tém rokovania SK8

Zhodnotili doterajšie fungovanie očkovania, spoluprácu s rezortom zdravotníctva a venovali sa koordinácii očkovania na najbližšie týždne. "Myslím si, že samosprávne kraje zvládli túto úlohu, ktorá na nás bola delegovaná takpovediac zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň, a od februára očkujeme na vysokej profesionálnej úrovni pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení," povedal predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič s tým, že k téme očkovania majú naplánované rokovanie so zástupcami rezortu zdravotníctva. "My sme si stanovili v rámci očkovacieho plánu takzvané štyri fázy. Prvá bola pilotná, tá sa začala vo februári. Potom bola veľkokapacitná, kde sme na jej vrchole. Nasledujúca fáza bude útlmová. Za seba aj za TTSK poviem, že máme aj štvrtú fázu, z môjho pohľadu veľmi dôležitú, ambulantnú," doplnil Viskupič.

V rámci štvrtkového zasadnutia sa jeho účastníci venovali i potrebe prijatia nového zákona o verejnej osobnej doprave. "Prímestská autobusová doprava patrí do kompetenčného rámca samosprávnych krajov a tvorí takmer 70 percent celkového výseku verejnej dopravy v našom štáte. Chceme, aby minister dopravy Andrej Doležal zvolal pracovnú skupinu za účasti samosprávnych krajov, aby sme pri nielen stručnej novele, kde sme uspeli, ale aj pri novom zákone alebo mohutnejšej novelizácii tvorili súčasť tohto legislatívneho procesu," vysvetlil Viskupič.

Zároveň sa zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov venovali téme výstavby regionálnych hokejových akadémií. "Máme informácie, že všetky kraje sú v rôznom štádiu prípravy výstavby regionálnych hokejových akadémií pôsobiacich pri našich stredných školách. Chceme požiadať vládu, aby realizácia tohto procesu nebola len do roku 2023, ale aby sa mohli dostavať až v roku 2024," vysvetlil Viskupič.

"Na dnešnom rokovaní SK8 sme sa dotkli jednej veľmi vážnej témy, a to je rómska problematika. Mali sme to za Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako silný bod, ktorý sme v rámci prezentácie ponúknutých riešení, nielen analýz, prezentovali. Sme presvedčení, že hneď ako začnú riešiť tento bod alebo túto problematiku iba politici, tak záveru sa nedočkáme. Tento problém musia riešiť predovšetkým ľudia, ktorí s Rómami permanentne pracujú. Definovali sme určité kroky, ako sa to dá," doplnil predseda PSK a podpredseda SK8 Milan Majerský. Súčasťou zasadnutia bolo i slávnostné podpísanie Deklarácie SK8 k Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu (DofE). Ide o komplexný vzdelávací program, ktorý umožňuje mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život.