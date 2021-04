KORONAVÍRUS Samosprávy chcú rokovať s novým ministrom: Hlavnou témou bude efektívnosť očkovania

Samosprávne kraje sú od 11. februára poverené koordináciou očkovania na svojom území. "Na základe doterajších skúseností s centrálnym objednávacím systémom na očkovanie kraje žiadajú, aby im bolo umožnené určovať počty prihlásených na jednotlivé dni," uviedlo SK8. Taktiež chcú aj kontrolovať ich zoznamy pred odoslaním SMS správ s konkrétnym termínom očkovania, za čo zodpovedá Národné centrum zdravotníckych informácií.

Bratislavský samosprávny kraj už pred pár dňami navrhol, aby správu rezervačného systému na očkovanie dostali "do rúk" samosprávne kraje. Zdôvodnil to tým, že takzvaná čakáreň síce predstavuje pre očkovaných významné zlepšenie, no problémy na strane očkovacích centier pretrvávajú.