Peter Pčolinský je v ťažkom konflikte záujmov, tvrdí Roman Mikulec

Zdroj: TASR - Martin Baumann, Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) by sa nemal uchyľovať k ohováraniu a snahám o zasahovanie do vyšetrovania. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že koaličný poslanec plánuje podporiť opozičný návrh na jeho odvolanie z funkcie.