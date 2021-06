ROZHOVOR Pčolinský o SIS aj situácii v koalícii: Tvrdé slová k vyšetrovateľom aj strane Za ľudí!

Pán Pčolinský, minister vnútra Roman Mikulec sa vyjadril, že váš postoj, ale aj postoj pani Pčolinskej považuje za porušenie koaličnej zmluvy. Ako to vnímate vy?

Názor pána Mikulca pre mňa nie je podstatný.

Prečo ste sa rozhodli vystúpiť proti ministrovi vnútra takto tvrdo? Budete si ho volať na klub?

Nemám informáciu, že by malo byť stretnutie na klube.

Zasadať klub bude v pondelok. Nepredvolali ste si pána Mikulca?

Nie, nepredvolali.

Prečo sa ste rozhodli hlasovať aj s pani Pčolinskou proti ministrovi vnútra? Zrejme chápete, že nakoľko ste rodinnými príslušníkmi exriaditeľa SIS, vyvoláva to určité pochybnosti a evokuje to „Našich ľudí“...

To nie sú naši ľudia. Ja dlhodobo hovorím, že ministerstvo vnútra je v katastrofálnom stave a v polícii všetci vidíte, že prebiehajú dosť neľútostné boje. Jeden policajt sa druhému vyhráža zatvorením, je tam katastrofálna atmosféra a tí policajti ma aj kontaktujú, a aj mi rozprávajú v akých podmienkach a atmosfére musia pracovať. Osobne som presvedčený, že minister vnútra dlhodobo nezvláda svoju funkciu. Za rok a pol neurobil dokopy nič a na všetky otázky odpovedá štýlom ja neviem, ja tomu nerozumiem, ja nemám informácie. To nie je minister vnútra.

Je tento postoj v rámci klubu Sme rodina jednotný?

Nie, ja hovorím svoj názor.

Ste však zároveň aj predsedom poslaneckého klubu...

Aký je postoj ďalších poslancov klubu budem vedieť po stretnutí v pondelok.

Napriek tomu si ministra vnútra na klub nezavoláte?

Nie. Takú požiadavku naši poslanci nedali a ja takú požiadavku nemám.

Aké sú teraz aktuálne vzťahy v koalícii?

Také, aké boli posledné tri až štyri mesiace. To znamená, že vieme sa dohodnúť na veciach, ale je to veľmi zložité, veľmi namáhavé s emóciami, s tlačovkami, statusmi na Facebooku, takže tá situácia nie je jednoduchá. Predsedu vlády musím pochváliť, že sa naozaj snaží byť tým mediátorom a snaží sa, aby vláda fungovala. V parlamente zatiaľ zákony prechádzajú, tam nie je problém. Problém sú skôr osobné vzťahy medzi jednotlivými členmi koalície.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Ste spokojný s ministerkou Kolíkovou?

V akom zmysle?

Globálne s tým, čo sa jej podarilo urobiť za uplynulé obdobie. Aktuálne vidíme výrazný konflikt medzi ňou a Veronikou Remišovou...

Poviem to takto. Ja sa nechcem miešať do vnútrostraníckych záležitostí strany Za ľudí. Príde mi ale minimálne smiešne, ak si trojpercentná strana zakladá frakciu, ale do ich konfliktov a súbojov sa nechcem miešať. Čo sa týka hodnotenia práce konkrétnych ministrov, na to sú voľby, kde si ich prácu zhodnotia voliči.

Ku mne sa dostalo, že niekoľko ľudí z frakcie malo chcieť ministerské posty – napríklad pán Ledecký, ale aj pani Marcinková, ale ministerské kreslo mal chcieť aj pán Šeliga. Pán Ledecký mal chcieť dokonca kreslo ministerky Remišovej. Máte podobné informácie? Mohlo by sa za tým vnútorným konfliktom skrývať toto?

Neviem, čo je v zákulisí tohto boja, ale tieto informácie mám aj ja. Pomaly každý poslanec strany Za ľudí by chcel nejakú funkciu.

Čím si to vysvetľujete?

Vysvetľujem si to tým, že sú to ambiciózni ľudia, ktorí majú nejaké predstavy a túžby. Ich predstavy sa však vôbec nezhodujú s ich volebným výsledkom, nakoľko im vyšlo len na dve ministerstvá.

Myslíte si, že to koalične budete schopní takto ťahať aj ďalej?

Uvidíme. Veľkú úlohu v tom hrá predseda vlády, ktorý sa veľmi snaží, aby to fungovalo. Je to jeho manažérska zodpovednosť, rovnako ako je to zodpovednosť prístupu každej jednej strany.

Niekoľko politológov, ale aj iných odborníkov sa vyjadrilo, že majú pocit, že voľby vyhralo hnutie Sme rodina. Nakoľko vám premiér ustúpil a dostali ste SIS...

Prečo ustúpil?

Lebo je to väčšinou vec premiéra?

Ak si ale spomínate na minulé volebné obdobie, tak SIS mal nominant SNS a nie Smeru.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Áno, ale vám SIS nevzali ani po obvinení vášho nominanta...

Nevidím prečo by mali, lebo to obvinenie je postavené na vode a vykonštruované. Čo sa preukáže pri súdnom pojednávaní. Práve preto mi vôbec nemáme pocit, že by sme pochybili. Koaličná dohoda bola od začiatku taká, že riaditeľa SIS nominuje Sme rodina. Nikto z koaličných partnerov nenamietal a to ani po obvinení.

Stále sa prepiera správa SIS. Ide však iba o spravodajskú informáciu. Nepreceňujete trocha túto správu?

To nie je pravda, že ide len o spravodajskú informáciu. Bolo aj medializované, že všetky tieto tvrdenia sú podložené aj dôkazmi použiteľnými v trestnom konaní. To nie je len nejaká beletria, ale sú to fakty podložené dôkazmi a tie majú k dispozícii OČTK.

Názory analytikov, že ide o spravodajskú hru teda nezdieľate?

Problém je, že ľudia, ktorí nemajú ani šajnu, vypisujú komentáre a akože analýzy bez toho, aby poznali ďalšie podrobnosti a realitu. Dostávať plat za to, že budem vypisovať nezmysly, tak to je skvelá robota.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Nemáte pocit, že ste sa spriahli s opozíciou?

Vôbec nie. Opozícia hovorí o politických hrách a politických procesoch. Ja osobne si to nemyslím. Ani netvrdíme, že za všelijakými obvineniami sa skrýva politika. To nemá s politikou nič spoločné. To je mocenská hra bezpečnostných zložiek. SIS-ka poukázala na problém a niektorí vyšetrovatelia si to vyložili tak, že rozviazané ruky si zamenili za svojvôľu a môžu odstrániť každého, kto na to poukazuje. Viď príklad Pčolinský, Zurian, Kalavský, Szabó a môžeme pokračovať.

Všetci tí, ktorí poukazovali alebo boli vypovedať, či dali trestné oznámenie s tým, že sa manipuluje trestné vyšetrovanie, tak všetkým bolo zrazu rýchlo vznesené obvinenie na základe jedného kajúcnika. Veď to je smiešne. Máme tu v prípade Kalavský rozhodnutie súdu, ale aj generálnej prokuratúry, kde sa konštatuje, že neexistuje, aby vznášali obvinenie na základe jedného kajúcnika. Pričom aj Mikulec aj Kovařík celý čas bohorovne tvrdia, že nikdy nevznášajú obvinenie na základe jedného kajúcnika. Pritom tu majú čierne na bielom, že presne toto robia.