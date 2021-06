Čudné ťahy v parlamente: Matoviča sa chystajú potopiť dvaja odídenci, Sulík ide na referendum, čo na to politológ?

BRATISLAVA - Vzťahy v koalícii sú stále napäté, no najmä teraz, keď v parlamente chcú odvolávať víťaza volieb a expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO), pričom k výzve opozície sa už pridali aj odídenci z koalície Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. Otázne je to zrejme aj u vládnej SaS, ktorá má rokovať o tomto návrhu dnes večer. Ich líder Richard Sulík okrem iného tiež vyhlásil, že sa zúčastní prípadne zvolaného referenda o skrátení volebného obdobia. Politológa Michala Cirnera sme sa pýtali, ako číta túto situáciu.

Snaha zviditeľniť sa

Ako prvé nás zaujímalo, ako Cirner číta situáciu, keď dvojica Valášek, Kollár potvrdili, že budú hlasovať za odvolanie Matoviča. "Sú súčasťou mimoparlamentnej opozície a je to aj snaha zviditeľniť sa. Už ako poslanci vládnej koalície viac či menej kritizovali Igora Matoviča a Matovič bol primárnym či sekundárnym dôvodom, prečo opustili vládnu stranu Za ľudí a prešli do opozície. Takisto je to súčasť vytvárania obrazu na jednej strane o chaotickom a neschopnom Matovičovi a spol. a na druhej strane, o systematických a odborných kapacitách strán Spolu a PS," vysvetľuje si najnovšie ťahy politológ.

Prieskumy hovoria jasnou rečou

Na stole je tiež otázka, či podobné konanie SaSky, ktorá sa možno v tomto prípade aj zdrží, nebude skôr na ďalšie rozjarenie konfliktu. Liberáli o otázke "podržania" ministra financií majú rokovať dnes večer. "Koalícia je krehká, a preto by sa mali takéhoto konania zdržať, pretože tým by podpílili konár aj sebe, nielen Matovičovi. Ale odpor a nechuť k Igorovi Matovičovi je vo vládnej koalícii veľká, zároveň prieskumy verejnej mienky ukazujú, že podporovať Igora Matoviča je kontraproduktívne, keďže je jedným z najmenej obľúbenejších politikov na Slovensku. Je potrebné si vybrať - pokiaľ strany myslia na ďalšie voľby, môžu Matoviča potopiť, ak chcú zachovať koalíciu, tak by si mali zahryznúť do jazyka," radí Cirner.

Povalenie vlastnej vlády, ak ho náhodou odvolajú

Je tu aj ďalšia možnosť. Treba rátať aj s malou možnosťou, že Matoviča by nakoniec v parlamente predsa len odvolali a či by sa v takom prípade Matovič neurazil a nepovalil celý kabinet. "Je to špekulácia, ale ak by náhodou v parlamente došlo k vysloveniu nedôvery ministrovi financií, je otázne, koľkí z poslancov hnutia OĽaNO by "držali basu" a podporovali ďalšie politické kroky Igora Matoviča a koľkí z nich by sa vydali inou cestou, aby zabránili predčasným voľbám a zachránili koalíciu. A o tom musí premýšľať aj Igor Matovič, ak ráta s nepravdepodobným scenárom, že by mu bola vyslovená nedôvera," predpovedal politológ Cirner.

Sulíkova účasť na referende

Na záver sme ešte od politológa chceli, aby sa pozrel na to, prečo vlastne Richard Sulík vyhlásil, že na referendum o skrátení volebného obdobia pôjde. Hlasovať totiž môže aj proti nemu. "To je skôr o postoji k demokratickým inštitútom a referendum je formou priamej demokracie, je zakotvené v ústave. Môže predsa hlasovať proti predčasným voľbám. SaS tiež iniciovala v minulosti referendum a teraz ho nemôžu odmietnuť len preto, že sa im nemusí páčiť referendová otázka," vysvetlil politológ.

