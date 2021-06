EXKLUZÍVNE Koalícia sa dnes vybrala na tajnú PÁRTY! Cigániková na kolobežke, Pročko ako drsňák s motorkou!

Príchody koaličných poslancov na párty do hotela Bôrik.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vieme prví!

BRATISLAVA - Tak toto sa len tak nevidí! Ledva sa skončilo odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) v parlamente a hneď si to koalícia namierila do hotela Bôrik. Pred budovou to vyzeralo na poriadnu politickú smotánku, keď sa objavili viacerí členovia koaličných parlamentných klubov a niektorí dokonca aj na motorke či kolobežkách. O tejto nečakanej a tajnej akcii vieme viac!