Politológ o kauze Mičovského: Klincov v rakve OĽaNO je toľko, že už je železná! Nie sme meteorológovia, páni

S ministrom za OĽaNO Jánom Mičovským sa občania už v duchu rozlúčili. Ešte v máji sa pred nich postavil s tým, že prijíma politickú zodpovednosť za nomináciu obvinenej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Gabriely Bartošovej.

Ako dôvod uviedol Mičovský podporné listy nielen od lesníkov a poľnohospodárov, ale aj poslanecký návrh vyňať chránené územia spod rezortu pôdohospodárstva. "S tým sa nemôžem stotožniť," reagoval pred novinármi.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Trápne divadielko a železná rakva

Svoje si o jeho prístupe myslí aj politológ Miroslav Řádek. "Konanie Jána Mičovského je príkladom konania na hrane neprofesionality a nesvojprávnosti," poznamenal ostro s tým, že súčasná vládna garnitúra sľubovala skutočný boj s organizovaným zločinom a namiesto toho vedie krajinu proti vlastným deklarovaný zásadám a ešte k tomu pridáva chaos. "Ján Mičovský ale koná podobne ako jeho predchodca Miroslav Lajčák. Vtedy si však jeho demisiu akože rozmyslel Andrej Kiska. Podobné hlúpe politické divadlo nepatrí do žiadnej civilizovanej krajiny," uviedol bez milosti odborník.

Zdroj: FB/Miroslav Řádek

Řádek upozornil, že takéto správanie vládnych nominantov je viac než nezodpovedné: "Občania si opäť raz povedia, že veriť politikom je bláznivé a zbytočné. Súčasní politickí aktéri si koledujú o vznik novej politickej mimoparlamentnej konkurencie, ktorá nebude spojená so žiadnou z predchádzajúcich garnitúr." Spočítajú to voliči hnutiu OĽaNO a bude Mičovského prístup k problému posledným klincom do rakvy? "Klincov do rakvy súčasnej vlády je toľko, že tá rakva je už vlastne železná," poznamenal s tým, že demisia sa sitahnuť nedá, čo dokázal aj ďalší postup prezidentky Čaputovej a premiéra Eduarda Hegera.

"V mene slovenských politológov prosím slovenských politikov o zrozumiteľnosť a predvídateľnejšie konanie. Nie sme meteorológovia predpovedajúci aprílové počasie. Ministri by nemali byť ako studený front motajúci sa od Atlantiku do strednej Európy - príde, chce odísť, nechce odísť ale predsa len odíde," uzavrel politológ.