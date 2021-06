Vyjadrenia prezidentky boli politickou chybou, tvrdí publicista: Vojna SIS a NAKA bude horúcou témou

Povedal, že prezidentka môže demisiu prijať, eventuálne aj neprijať, ale rozhodnúť by mala bezodkladne. „A nie klásť si podmienku, že o demisii rozhodne až po tom, ako premiér príde s návrhom na nového ministra. To je podľa môjho názoru neprijateľné a v rozpore s ústavou,“ tvrdí Hrabko.

Ústavný súd rozhodol, že zákaz zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami nie je v súlade s Ústavou SR. Na ÚS sa s podnetom v tomto zmysle v roku 2019 obrátila prezidentka Čaputová. „Ústavný súd podľa môjho názoru nemal inú možnosť, ako zrušiť to 50-dňové moratórium, ak si nechcel urobiť v Európe a vo svete hanbu. Ak by rozhodol opačne, určite by sa našiel niekto, kto by sa s tým obrátil na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu,“ konštatoval Hrabko.

Konflikt v Za ľudí zvyšuje politickú váhu SaS

Na margo vyslovenia nedôvery predsedníčke hnutia Za ľudí Veronike Remišovej niektorými členmi strany Hrabko povedal, že ide o vnútrostranícky boj. „A vyslovenie nedôvery skupinou členov strany neznamená nič, je to len rétorika. Nedôvera sa vyslovuje úplne inak, to môže urobiť napríklad predsedníctvo alebo snem,“ poznamenal.

Na margo stiahnutia kandidatúry Tomáša Lehotského (Za ľudí) na post podpredsedu parlamentu Hrabko povedal, že sa v skutočnosti stiahnuť nedala, existovala len možnosť znovu ju podať. „Lebo on kandidát už bol a v hlasovaní neuspel,“ vysvetlil. Koalícia podľa neho musí rešpektovať realitu, ktorou zatiaľ je, že predsedníčkou strany je Remišová. Konflikt v hnutí Za ľudí však podľa Hrabka koalíciu oslabuje a zároveň v nej zvyšuje politickú váhu SaS.

Krajina doplatí na vojnu medzi SIS a NAKA

Za vážny a pokračujúci problém považuje indície SIS prednesené na mimoriadnej schôdzi parlamentu. „Zatkli šéfa inšpekčnej služby, ktorý bol účastný aj na schôdzke v SIS. Aj z tohto vidno, že vojna medzi SIS a NAKA pokračuje. Krajina na to doplatí a bude to ešte horúca téma,“ povedal Hrabko.

Odhad ministra Lengvarského je nadhodnotený

Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V. „Myslím si, že aj odhad pána ministra Lengvarského, že sa Sputnikom V zaočkuje 80.000 ľudí, je dosť nadhodnotený. Lebo je tam aj vekové ohraničenie, o ktorom doteraz nikto nič nehovoril. Je pochopiteľné, že očkovať Sputnikom V sa chcú starší ľudia, ktorí nebudú môcť,“ poznamenal Hrabko. Dodal, že ak by sa Sputnik V dostal k ľuďom ešte v čase, keď bol nedostatok vakcín, využilo by túto možnosť viac záujemcov.