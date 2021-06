Publicista kritizuje prezidentku: Vystúpenie k očkovaniu bolo v poriadku, ale TOTO si mala odpustiť!

V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. „Pani prezidentka má právo vystúpiť s takýmto prehlásením kedykoľvek cíti, že je to potrebné. To, čo bolo podľa mňa v prejave navyše, bol apel na politickú opozíciu, ktorá údajne odrádza ľudí od očkovania. Ak je očkovanie dobrovoľné, tak sa nedá vylúčiť aj iný názor. O tom je sloboda prejavu,“ zdôraznil Hrabko.

Zároveň upozornil, že politická opozícia nemá zodpovednosť za očkovanie, tú nesie vládna koalícia. Väčší problém podľa neho je, že preventívne opatrenia proti nástupu novej vlny pandémie dôsledku šírenia delta variantu vírusu boli zatiaľ formulované skôr vo všeobecnej rovine a nie je jasné, ako konkrétne sa majú realizovať. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 21. júna v Bratislave ocenila, že Slovensko odovzdalo plán obnovy medzi prvými, vyzdvihla aj výbornú spoluprácu. Plán podľa jej slov spĺňa kritériá, je ambiciózny a kvalitný.

Hrabko to hodnotí ako evidentný úspech kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO). „Zodpovedná za prípravu plánu je vláda a vládni úradníci. Zvládli to dobre. Samozrejme, v priebehu prípravy plán konzultovali s bruselskými úradníkmi,“ konštatoval Hrabko. Považuje to však za ľahšiu časť. "Ako sa hovorí, papier znesie všetko a úradníci ho vedia dobre napísať, zvlášť, ak to môžu konzultovať. Otázka je, aká bude realizácia a dodržiavanie termínov,“ upozornil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kauza okolo Slovenskej pošty

Opozičný Smer-SD avizoval iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce od Slovenskej pošty žiadať odstúpenie od zákazky pre spoločnosť, na ktorú je podľa Smeru-SD prepojený tzv. kajúcnik Ľudovít Makó. Slovenská pošta sa voči akýmkoľvek obvineniam z netransparentného postupu pri realizácii verejnej súťaže na výkon strážnej služby dôrazne ohradila. Predseda Smeru-SD Robert Fico zároveň avizoval, že ak koalícia neschválením programu znemožní otvorenie schôdze, jeho strana tému aj tak nastolí prostredníctvom vyslovovania nedôvery niektorému členovi vlády.

Koalícia by podľa Hrabka mala opozičným stranám umožniť schôdzu Národnej rady SR na tému podozrení z korupcie a opozícia by následne tému už nemala spájať s odvolávaním člena vlády. „Vzhľadom na podozrenia by opozícia mala dostať priestor predložiť svoje argumenty a koalícia protiargumenty. Koniec-koncov, rozhodne napokon hlasovanie a už teraz si vieme predstaviť, ako dopadne,“ zhrnul.

„Pri opozícii mi prekáža skôr to, že nevedia nájsť tú správnu cestu. Je to dané najmä súperením medzi Smerom-SD a Hlasom-SD, ktorý chcel ešte minulý týždeň odvolávať predsedu vlády a teraz chce odvolávať ministra financií. Je trochu úsmevné, keď navrhujú odvolávať podľa toho, ako sa vyspia. Tým ešte viac dehonestujú celý ten ústavný akt,“ uzavrel Hrabko.