Hrozný priebeh nehody: Auto s vodičom (28) vymrštilo do vzduchu, museli pri ňom stáť anjeli strážni

TREBIŠOV – Dvadsaťosemročný Trebišovčan za volantom hondy nezvládol prejazd zákrutou. Podľa polície zišiel z cesty do priekopy a následne ho vymrštilo do vzduchu. Po nehode vyšla na povrch desivá skutočnosť.

Nešťastie sa odohralo vo štvrtok (3. júna) popoludní. Šofér (28) hondy cestoval po ceste od obce Kuzmice na obec Brezina. Nezvládol však vytočiť zákrutu. „Pri prechádzaní ľavotočivej zákruty, z doposiaľ nezistených príčin, zišiel mimo vozovku do trávnatej priekopy, následne vozidlo vymrštilo do vzduchu, narazilo do koruny stromu a potom vozidlo dopadlo späť na kolesá,“ opísali priebeh nehody ochrancovia zákona.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Mladík sa akoby zázrakom zranil len ľahko. Ako sa ukázalo, za volant si sadol opitý. „Po dopravnej nehode bol vodič podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,98 mg/l, čo je v prepočte 2,04 promile,“ uviedli policajti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Poverený príslušník PZ už začal v súvislosti s uvedenou udalosťou trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania,“ ukončili muži zákona.