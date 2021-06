FOTO Vážna dopravná nehoda na R1: Štyria zranení, 9 ročné dievčatko transportoval do nemocnice vrtuľník

NITRA - Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na rýchlostnej ceste R1 v smere zo Serede do Nitry.

V čase prejazdu cez R1 sa z dôvodu opráv na vozovke vytvárali kolóny. 47 ročný vodič na aute VW Passat sa pravdepodobne nevenoval dostatočne riadeniu a zozadu narazil do spomalených áut pred ním. Najskôr narazil do auta Hyudnai a vzápätí ešte do auta Dacia Duster.



Pri nehode sa zranil vodič z VW a 9 ročné dievčatko s mamou, z auta Hyudnai. Rozsah zranení polícia v súčasnosti preveruje, podľa predbežných informácií by nemalo ísť ťažké zranenia. Alkohol u vodičov policajti nezistili. Škoda na autách a bola odhadnúť na vuac ako 40 tis. Eur.informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

Zasahujúci hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Na mieste udalosti zasahuje aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá preváža jednu zranenú osobu do nemocnice.