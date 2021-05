Tragická NEHODA na Záhorí: Vodič štvorkolky nezvládol jazdu! Po náraze bol na mieste mŕtvy

Pri náraze utrpel zranenie nezlučiteľné so životom. "Starší, 44-ročný spolujazdec privolal pomoc, a potom aj jeho so zraneniami záchranári transportovali letecky do bratislavskej nemocnice," uviedla Linkešová. Po nehode mu policajti namerali v dychu do pol promile alkoholu. Hladina alkoholu v krvi alebo prítomnosť omamných látok u vodiča sa bude zisťovať pri nariadenej pitve. Okolnosti a presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje.

"Upozorňujeme, že v prípade jazdy na štvorkolkách ide o stroje, ktoré sa pri nesprávnej technike jazdy dajú rýchlo prevrátiť a osoba nie je takmer ničím chránená pred nárazom. Aj v tomto prípade je nulová tolerancia alkoholu za volantom," doplnila policajná hovorkyňa.