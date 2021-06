Z auta do cépezetky! Policajti narazili na poriadne opitých vodičov: Jeden z nich spôsobil škodu ako hrom

TRNAVA – Trnavskí policajti mali v piatok plné ruky práce s opitými šoférmi. Traja z nich putovali do cely. Posledným prípadom bol Ukrajinec, ktorý poškodil dve autá, plynovú prípojku a múr rodinného domu.

Prvého vodiča pod parou zadržali muži zákona krátko po polnoci na parkovisku v Trnave. Trnavčan (52) za volantom Seatu Leon nafúkal takmer tri promile. Skončil v CPZ-tke.

Ďalším previnilcom bol 59-ročný vodič Hondy CR-V v chatovej oblasti obce Buková. Policajti z Trstína mu pri kontrole namerali 3,31 promile alkoholu. Muža taktiež previezli do trnavskej CPZ-tky.

Obaja vodiči budú riešení v tzv. superrýchlom konaní, o ich vine a treste bude rozhodovať trnavský súd. „Za jazdu v opitosti čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok,“ informovali ochrancovia zákona.

Ukrajinec spôsobil niekoľkotisícovú škodu

Posledným piatkovým prípadom opitého vodiča sa zaoberali policajti z Jaslovských Bohuníc. V podvečerných hodinách, pri prejazde obcou, neprispôsobil 31-ročný občan Ukrajiny rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Na mercedese podľa polície prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcou Kiou Sorento. Po zrážke zišiel z cesty, kde vpálil do zaparkovaného Renaultu Thalia a následne do plynovej prípojky. Tá sa poškodila a došlo k úniku plynu.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

S autom nakoniec skončil v múre garáže rodinného domu. Policajti ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal bezmála dve promile. „Vodič sa sťažoval na bolesti v bruchu. Privolaná RZP ho previezla do nemocnice. Po ošetrení bol eskortovaný do cely,“ spresnili policajti s tým, že celková škoda bola predbežne vyčíslená na takmer 5000 eur.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Muž už čelí obvineniu z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a všeobecného ohrozenia. Ukrajincovi po dokázaní viny hrozí až 3-ročný pobyt za mrežami.