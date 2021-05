Herák čelí ďalšej výpovedi mladého dievčaťa: Bolestné spomienky, za milostné chvíle jej údajne ponúkal tablet!

VIDEO Herák si pozastavuje členstvo v OĽaNO:

Neuveriteľné správy priniesol regionálny portál Nitranoviny.sk, ktorý odhalil ďalšie dievča, s ktorým mal v minulosti do styku prísť sám Herák. Okrem prípadu 14-ročného dievčaťa, o ktorom pravdepodobne hovorí aj uznesenie o obvinení z krajskej prokuratúry v Nitre sa vynoril ďalší!

Ďalšie 16-ročné dievča z tábora

Spomínaný portál sa totiž dopátral k ďalšiemu závažnému prípadu. Išlo o 16-ročné dievča z detského tábora. To tam bolo kvôli výpomoci. Tá sa dokonca rozhodla popísať, čo sa medzi ňou a dnešným už poslancom dialo. "Keď prišiel, pridal sa ku mne a vypytoval sa samé čudné, osobné veci, či mám priateľa, či som už mala pohlavný styk. Neskôr tvrdil, že som mu hovorila, aký je pekný a že ma priťahuje… Hrozné,“ popisuje šokujúci zážitok s Herákom mladé dievča.

Išiel mi pod veci a cítila som jeho ...

Herák však údajne a podľa jej slov vraj neprestával dobiedzať. "Ako to, že taká mladá nemá priateľa, pýtal sa dookola. Cítila som, ako sa ku mne približuje… lichotil mi… Ťažko sa mi o tom hovorí. Hanbila som sa, bola som ticho. Cítila som, že ma obchytkáva… išiel mi pod veci, cítila som jeho...,“ nedokončila ani vetu mladá dievčina, ktorá opisuje skutočne nechutnú príhodu. Dievča dokonca pri spomínaní na tento zážitok nedokončilo viaceré vety a plakalo.

Mladému dievčaťu vraj nikto neveril, Herák ju mal zháňať po prevalení prvého prípadu

Dnešný už poslanec jej potom mal údajne dohovárať, aby si spomínané chvíle nechala pre seba, lebo by z toho mohli obaja vyjsť veľmi zle. Na oplátku a za mlčanie jej mal kúpiť tablet. Tu to však nekončilo a jeho záujem pretrvával cez sociálne siete.

Mladá žena podľa regionálneho portálu tvrdí, že keď sa objavili prvé informácie v médiách o Herákovi a obvinení, že zneužil maloletú, dostala informácie, že sám vraj zisťuje, kde sa teraz nachádza a žije. "Mám obavy, že sa mi môže niečo stať, pretože on už zisťuje, kde bývam a čo je so mnou... Keď sa to pred dvoma rokmi vyšetrovalo, skončilo to nakoniec ako tvrdenie proti tvrdeniu, neveril mi nikto. Aj sa mi pred približne rokom ohlásila nejaká policajtka, ale viac nikto neprišiel a nikto nezavolal,“ tvrdí dievča.

Tento prípad však po preverení novinárov mala skutočne riešiť novozámocká polícia, no trestné stíhanie bolo zastavené. Herák po prvom spomínanom prípade pozastavil svoje členstvo v OĽaNO až do momentu, kým sa celá vec nevyšetrí. V tom čase zrejme ešte netušil, že sa budú vynárať ďalšie výpovede.