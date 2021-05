Polícia v Nitre pritvrdzuje: Po možnom poslaneckom škandále ohľadom zneužívania vyzýva občanov, aby prehovorili

NITRA - Polícia v Nitrianskom kraji sa v týchto dňoch rozhodla na sociálnej sieti čoraz viac apelovať na občanov, ktorí vedia o zneužívaní maloletých na prázdninových táboroch, no ešte to doteraz orgánom neoznámili. Status prichádza týždeň po tom, ako sa prevalilo obvinenie poslanca Jána Heráka (nezaradený). Ten si v pondelok minulého týždňa prevzal uznesenie o obvinení zo zneužívania maloletej osoby, no tvrdí, že je nevinný. Medzitým sa ale v médiách objavili výpovede údajne ďalších obetí. Polícia teraz tieto výpovede preveruje.

Polícia sa občanom prihovorila so zámerom, že ak vedia o nevhodnom správaní dospelých k deťom v spomínaných prázdninových táboroch, na ktorých sa objavoval aj spomínaný poslanec, nech sa im čím skôr ozvú.

"Nitrianska kriminálna polícia preveruje podozrenia zo sexuálneho zneužívania detí v detských táboroch v Nitrianskom kraji. Ak ste sa stali obeťou takéhoto konania, alebo ak máte vedomosť o iných obetiach, neváhajte a kontaktujte nás na e-mailovej adrese: tabor@minv.sk," píše polícia v statuse.

Stálo ho to kreslo v klube OĽaNO

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Herák už nie je členom poslaneckého klubu OĽANO. Informoval o tom hovorca hnutia OĽANO Matúš Bystriansky. Z klubu odišiel po medializovaní informácie o jeho obvinení zo zneužívania maloletej osoby.

Zdroj: Topky/Maarty

"Poslanec NRSR Ján Herák od 28. 5. 2021 oficiálne nie je členom poslaneckého klubu OĽANO. Od tohto dátumu pôsobí v NR SR ako nezaradený poslanec," uviedol Bystriansky.

Verí, že je nevinný

Bývalý poslanec klubu OĽaNO po medializovaní informácie o obvinení uviedol, že verí v dokázanie svojej neviny. Deklaroval pripravenosť poskytnúť maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a dôveru voči nim. Len nedávno informoval o pozastavení si členstva v klube do času, kým sa obvinenie nevyšetrí.

Zdroj: Topky/Maarty

Herák už týždeň čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. Poslanec informáciu neskôr aj potvrdil. Minulý týždeň si prevzal uznesenie. "Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou," reagoval. Ako neskôr uviedol v stanovisku, odmieta, že by sa stali veci, z ktorých bol obvinený. "Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať," uviedol. Dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril.