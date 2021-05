Vojakom sa nechcelo do práce: Podplácanie lekára kvôli PN, teraz sú obžalovaní

Päť obžalôb bolo podaných postupne v tomto týždni. "Prokurátor ÚŠP 24. mája podal obžalobu na Jána Š. pre prečin podplácania, ktorý ako vojak mal podplatiť lekára sumou desať eur za to, aby mu predĺžil PN. Rovnako 24. mája podal obžalobu na Milana S. za prečin podplácania, ktorý mal poskytnúť úplatok desať eur lekárovi za vypísanie PN," priblížila hovorkyňa.

Následne prokurátor 27. mája podal obžalobu na Miroslava M. pre prečin podplácania, ktorý ako vojak mal zhodne podplatiť lekára sumou desať eur za to, aby mu predĺžil PN. "Rovnako 27. mája podal obžalobu na Petra G. pre prečin podplácania, ktorý ako vojak mal podplatiť lekára sumou desať eur za to, aby mu predĺžil PN. Napokon 27. mája podal obžalobu na Adriana S. pre prečin podplácania, ktorý ako vojak mal podplatiť lekára sumou desať eur za to, aby mu predĺžil PN," dodala hovorkyňa.

"Lekár Ján J. je tiež stíhaný. Ešte naňho nebola podaná obžaloba," zdôraznila Tökölyová.