Obrovský škandál v armáde: Vojaci mali brániť Litvu pred Rusmi, urážali Židov a sexuálne zneužili kolegu

"Čo presne sa stalo v priebehu oslavy, sa ešte stále vyšetruje," povedala ministerka obrany . "Ale jedna vec sa na to dá povedať v každom prípade: Nech už sa stalo čokoľvek, nie je to v žiadnom prípade prijateľné. Bude to so všetkou tvrdosťou stíhané a potrestané."

Zdroj: SITA/ Jeon Heon-kyun/Pool Photo via AP

Magazín Der Spiegel v pondelok napísal, že v apríli na bujarom večierku v jednom litovskom hoteli spievali nemeckí vojaci krajne pravicové a antisemitské piesne. Z údajného sexuálneho zneužívania namol opitého spiaceho vojaka existuje video natočené mobilom jedného z účastníkov oslavy. V pondelok incident oficiálne potvrdilo ministerstvo obrany.

Misia Posilnená predsunutá prítomnosť (Enhanced Forward Presence) je od roku 2016 súčasťou snahy NATO odstrašiť Rusko od možného útoku na severovýchodné krídlo aliancie. Berlín do Litvy vyslal približne stovku vojakov, ktorí tu cvičia s príslušníkmi armád Litvy a ďalších členských krajín NATO.

Zdroj: Getty Images

Vlani v júli nemecké ministerstvo obrany rozpustilo časť špeciálnej jednotky KSK. Jedna z jej rôt v roku 2017 vyvolala pozornosť rozlúčkovým večierkom veliteľa, pri ktorom vojaci hádzali prasacími hlavami, počúvali pravicový rock a hajlovali.

Spolkový minister vnútra Horst Seehofer pri predstavení výročnej správy Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ako sa oficiálne volá nemecká civilná kontrarozviedka, uviedol, že pravicový extrémizmus a antisemitizmus sú najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Nemecka.