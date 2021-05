PRVÉ reakcie na odstúpenie Mičovského: Hlasisti v tom majú jasno, mal to vraj urobiť už dávno!

Očista rezortu bude pokračovať, poďakoval sa Mičovskému Heger

Na odchod Mičovského už reaguje aj predseda vlády Eduard Heger. "Pána ministra Jána Mičovského vnímam ako človeka s veľkým zmyslom pre spravodlivosť. Jeho rozhodnutie akceptujem a vyjadrujem vďaku za odvedenú prácu v rezorte, v ktorom zdedil po bývalých vládach premyslený systém nezaslúžených privilégií a úplatkov. Očista tohto rezortu však bude pokračovať, rovnako ako nastavenie nových spravodlivých pravidiel v dotačnej politike," povedal v stanovisku premiér.

O politickej kultúre hovorí aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel. "Dnes oznámil Ján Mičovský odstúpenie z funkcie kvôli zatknutiu riaditeľky Slovenského pozemkového fondu, ktorú po voľbách navrhol do funkcie on. Tak ako pred vyše desiatimi rokmi, aj dnes má pre Jána Mičovského morálny kredit prednosť pred funkciami a výhodami," odkazuje k Mičovského odchodu Grendel.

Mičovský je správny chlap, tvrdí Šeliga

Podobne to vidí aj ďalší politik koalície a bývalý podpredseda parlamentu, ktorý čerstvo a dobre vie, aké je to odstúpiť z funkcie po nejakej tej kauze. Reč je o podpredsedovi Za ľudí Jurajovi Šeligovi. Podľa neho je Mičovský správny chlap. "Minister Mičovský podal demisiu, pretože nominantka na PPA je podozrivá z trestnej činnosti. Neváhal, prijal politickú zodpovednosť a odstúpil. Bez zbytočných rečí, bez vykrúcania. Nastavil latku politickej kultúry opäť vyššie. V tom, v čom pán minister Mičovský pochybil, to musí jeho nástupca napraviť, zlepšiť a prepracovať. V čom určite chybu Ján Mičovský neurobil je politická kultúra. Práve naopak, tu nezlyhal," napísal Šeliga.

Hlas hovorí o odchádzaní z rezortu v totálnom rozklade

Prvá prehovorila strana Hlas-SD, ktorá Mičovského vo funkcii ministra už dlhodobo kritizovala a volali po jeho odchode. "Po lesníkovi Jána Mičovskom zostáva celý agrorezort v totálnom rozklade. Poľnohospodári a potravinári sú 8 mesiacov v štrajkovej pohotovosti a ak vláda neschváli kofinancovanie štátu pre nové programovacie obdobie na úrovni 45 %, vyjdú do ulíc. Ochrana slovenského spotrebiteľa nefunguje, agrorezort prepúšťa pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, počty potravinových kontrol sú najnižšie v histórii a reťazcom ide OĽaNO znižovať pokuty. Potravinárom zasa Mičovský pohádzal polená pod nohy legalizáciou nekalých praktík obchodníkov. Straník OĽaNO Ján Mičovský sa jednoducho zapíše do histórie ako najneschopnejší minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v histórii našej krajiny,“ povedal Róbert Puci, poslanec NR SR strany Hlas-SD.

Progresívcov prekvapilo len to, že to prišlo po dlhých problémoch

Odstúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského prekvapilo len tým, že prišlo po jeho dlhodobých problémoch v rezorte až teraz, uviedol podpredseda Progresívneho Slovenska a europoslanec Martin Hojsík. “Farmári na potenciálne korupčné správanie šéfky SPF upozorňovali ministra už pred rokom, no on ich ignoroval. Je smutné, že pán Mičovský si korupciu v SPF všimol až potom, čo jej šéfku zatkla NAKA,” píše Hojsík.

Problémov na jeho rezorte bolo podľa Hojsíka viacero. no za jeho dalšie zlyhanie považuje aj neschopnosť presadiť dôležitosť pôdohospodárstva do slovenského Plánu obnovy. “Nepodarilo sa mu z tohto obrovského balíka peňazí ani jeden cent, čo je z pohľadu našich farmárov žalostný výsledok. Už kvôli tomuto faktu mal odstúpiť, ako to napokon aj sám sľuboval,” doplnil europoslanec.

Vidíme, že to nestačilo, tvrdí Beblavý

Svoje povedal aj bývalý šéf strany Spolu Miroslav Beblavý, ktorého sklamalo to, že aj keď Mičovského poznal osobne a poznal jeho schopnosti, na výkon v ministerskej stoličke to nestačilo.

Spolu to považuje za vhodný krok a vyvodenie zodpovednosti

Svoje mala čo povedať aj mimoparlamentná strana Spolu. "Odstúpenie ministra Mičovského v súvislosti s korupčnou kauzou jeho nominantky považujeme za vhodné vyvodenie politickej zodpovednosti. Je to vyvrcholenie viacerých manažérskych zlyhaní a chaosu v rezorte, v dôsledku ktorého opustilo ministerstvo viacero odborníkov. Zároveň veríme, že nový minister bude ochotnejšie napĺňať programové vyhlásenie vlády v oblasti národných parkov, a že nebude pri zjednocovaní ich správy brzdiť proces transformácie," povedal člen Spolu Erik Baláž na margo Mičovského odchodu.