Politológovia hodnotia Mičovského koniec: Posledná kvapka, už predtým tam boli problémy, náhradníci sú otázni!

BRATISLAVA - Dnešok bol pre politickú obec pomerne turbulentným dňom, hlavne však pre novú vládu Eduarda Hegera, ktorá už po pár mesiacoch pôsobenia prichádza o prvého ministra - Jána Mičovského, ktorý mal na starosti rezort pôdohospodárstva. Čo na to politológovia a ako to hodnotia? Poďme sa na spolu to pozrieť.

Ako prvé nás samozrejme z politologického hľadiska zaujímalo, či nie je tento krok Mičovského prekvapením. Politológ Michal Cirner sa prikláňa skôr ku prekvapeniu a má na to svoje dôvody. "Prekvapil ma, pretože už mal za sebou viacero prešľapov, ktoré boli kritizované a držal sa ministerskej stoličky. Neviem či mu k rozhodnutiu nedopomohli stranícki kolegovia, ktorí mu mohli naznačiť, že riadenie rezortu znižuje kredit vlády a hnutia OĽANO," povedal pre Topky Cirner.

Prekvapenie, no je to rozdiel, myslí si Štefančík

Prekvapený však zostal aj druhý politológ Radoslav Štefančík. Ten to však zatiaľ nechce definovať ako náznak nejakej novej politickej kultúry na Slovensku po tom, ako mal Mičovský na svojom rezorte kauzu so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), keď skončila zadržaná jeho nominantka Gabriela Bartošová. "Takto by som to zatiaľ nedefinoval, počkajme si ešte, čo prinesie čas a nové zistenia. V každom prípade si takto nejako predstavujeme konanie politikov, ktorí neodchádzajú z verejných funkcií len pre svoje vlastné zlyhania, ale rovnako pre zlyhania svojich nominantov. Je to predsa len rozdiel, ak sa pozrieme, ako za „svojich ľudí“, mnohých momentálne sediacich za mrežami, niesli zodpovednosť napríklad politici zo Smeru," myslí si Štefančík.

Radoslav Štefančík Zdroj: archív R.Š.

O Mičovskom sa pritom už predtým hovorilo ako o človeku, ktorý nad demisiou uvažuje aj z iných dôvodov, ako bola kauza nominantky na SPF. Zaujímalo nás preto, či tento jeho krok nehodnotia len ako vybublanie celej situácie. "Pán Mičovský je slušný a čestný človek, ale vyčistiť augiášov chliev na pôdohospodárstve musí niekto razantnejší a manažérsky podkutý," povedal Cirner.

Mičovský nebol veľmi úspešný minister, tvrdí politológ

Štefančík si však myslí, že Mičovský až toľko úspechov ako minister nezožal. "Pán Mičovský nebol veľmi úspešným ministrom, už predtým od neho odišlo niekoľko odborníkov, v rámci rezortu bol kritizovaný, takže nakoniec mu tento krok môže pomôcť dostať sa z vlastného trápenia," povedal Štefančík s tým, že súhlasí, že táto kauza bola už len akási posledná kvapka v pohári pre jeho odchod.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kto ho nahradí?

Zaujímala nás preto pochopiteľne aj téma jeho nástupcu, ktorého bude musieť vládne OĽaNO hľadať. "Predpokladám, že ani pán Mičovský nebol členom OĽaNO, takže aj nový minister bude pravdepodobne nečlen tejto politickej eseročky. Napokon, väčšina z jej členov, a tých je cca 45, majú nejakú verejnú funkciu. Matovič sa však správa v politike ako neriadená strela, takže si viem predstaviť, že nás poriadne prekvapí," skonštatoval Štefančík.

Podobne to vidí aj Michal Cirner. "OĽaNO má niečo vyše 45 členov, dá sa k personálnej vyprázdnenosti povedať niečo viac? Avšak, môžu nájsť nestraníckeho nominanta podobne ako ministra zdravotníctva Lengvarského, čo OĽaNu celkom ako nominácia vyšlo," uzavrel Cirner.