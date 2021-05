Sulík na rovinu o tajnom stretnutí v SIS: Bolo neštandardné! Raši nešetril kritikou

Sulík priznal, že o stretnutí vedel, pozvaný však nebol. „Nevidím v tom však žiadny problém, stretnutie zvolal premiér a je to v jeho kompetencii,“ poukázal Sulík. Podľa neho si chcel premiér Eduard Heger (OĽANO) len vymeniť informácie s ľuďmi, ktorí majú v krajine na starosti bezpečnosť. „Stretnutie nebolo isto zvolané z roztopaše premiéra, opozícia sa však môže pýtať a má aj dostať odpovede,“ dodal Sulík.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Uznal však, že stretnutie by vyvolalo menej otázok a pochybností, ak by sa uskutočnilo vo forme rozšírenej Bezpečnostnej rady SR, kde by bola prizvaná prezidentka a ďalší účastníci. Tieň na stretnutie podľa Sulíka vrhá aj to, že sa uskutočnilo v čase, keď Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala svojho bývalého šéfa.

Podľa nezaradeného poslanca a člena mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richarda Rašiho je takéto stretnutie neakceptovateľné. „Takéto tajnostkárstvo prispieva len k nedôvere verejnosti voči vláde a justícii,“ zdôraznil Raši. Opozícia preto napríklad iniciovala stretnutie parlamentného osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. „Objavujú sa tu rôzne teórie, z ktorých každá môže byť pravdivá, malo by sa to vysvetliť a nebrať to na ľahkú váhu, lebo to aj tak vyjde najavo a môžeme prísť na to, že sa v krajine tlačí pri výpovediach na kajúcnikov,“ podotkol Raši.

Zdroj: Topky/ Jano Zemiar

Politici sa venovali aj téme zmeny podmienok kolúznej väzby

Podľa Sulíka strana SaS bude súhlasiť s dohodou, ktorú uzavrie ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). „Sme ale za skrátenie lehôt väzby. Nasledujúci týždeň by sa mal návrh zmeny kolúznej väzby dostať vláde na stôl a určite sa nájde kompromis v skrátení väzby medzi navrhovanými troma a piatimi mesiacmi,“ dodal Sulík. Návrh poslankyne Sme rodina Petry Hajšelovej však odmieta a považuje ho za porušenie koaličnej zmluvy, keďže návrh nebol vopred prediskutovaný na koaličnej rade. Ak Kollár v rozpore s koaličnou zmluvou pretlačí návrh poslankyne Hajšelovej a strana Za ľudí sa rozhodne pre to odísť, SaS ju bude bude podľa Sulíkových slov nasledovať. „Ak to bude pre Za ľudí kardinálna otázka, tak sa k nim pridáme. Dohody sa nesmú porušovať,“ povedal Sulík. So skráteným dĺžky trvania kolúznej väzby súhlasí aj Raši.

Navýšenie štátneho rozpočtu sa nepozdáva Sulíkovi ani Rašimu

Navýšenie štátneho rozpočtu o 3,4 miliardy eur a jeho prijatie v skrátenom legislatívnom konaní sa nepozdáva Sulíkovi ani Rašimu. „Navýšenie rozpočtu má byť len na nevyhnutné veci a mnohí poslanci ani nevedia, na čo vlastne pôjdu peniaze,“ upozornil Raši. Podľa Sulíka sa navýšenie rozpočtu pre pandémiu dalo očakávať, sumu však považuje za privysokú. Kritizoval najmä fakt, že z navýšeného štátneho rozpočtu sa majú financovať aj položky, ktoré nesúviseli s pandémiou.