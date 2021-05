Sulíka v prípade bratislavských poslancov mrzí, že pred cťou uprednostnili eurá

"Ruky by som odťal týmto podvodníkom," vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády Sulík. Minister priblížil, že v prípade štátnej pandemickej pomoci nájomcom zaviedli jednoduchý systém, ktorý je postavený na čestnom vyhlásení. "Nebyrokraticky sme vyplácali peniaze do piatich dní," podotkol s tým, že systém nechali odobriť aj Európskou komisiou. Sulík pripomenul, že aj dotknutí bratislavskí komunálni poslanci prehlásili na svoju česť, že požadované sumy sú oprávnené. "Teraz sa dozvedám, že to išlo na objekty, ktoré sú dlhodobo prázdne či neboli v prevádzke," podotkol.

Ministerstvo hospodárstva je podľa neho v prípade podvodov nekompromisné a v prípade podozrení podáva trestné oznámenia a spolupracuje s Národnou kriminálnou agentúrou. K podvodom podľa ministra došlo počas núdzového stavu, teda aj prípadné tresty sú prísnejšie. "Tak im treba. Toto im schuti dožičím," vyhlásil Sulík. Oceňuje spoluprácu s neziskovou organizáciou Transparency International Slovensko (TIS), ktorá na tento problém poukázala a ministerstvu poslala aj podnety na iné podvody. "Vždy sa to buď vysvetlilo, alebo sa to skončilo trestným oznámením," poznamenal minister.

TIS poukázala na čerpania takzvaných koronadotácií (štátnej pandemickej pomoci nájomcom) zo strany niektorých bratislavských komunálnych poslancov a označila ich za podozrivé. Zistenia sa týkajú mestských poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej, Tomáša Korčeka či miestneho poslanca za bratislavský Lamač Radoslava Olekšáka. Jednotliví poslanci vo svojich reakciách uviedli, že buď dotácie vrátili, alebo podozrenia odmietajú.

Tešovič sa pre kauzu rozhodol odísť z najväčšieho bratislavského poslaneckého klubu Team Vallo a svoju účasť na štátnej pomoci, "akokoľvek oprávnenú", považuje za svoju zbytočnú chybu. Olekšák dotáciu vrátil, Svoreňová považuje informácie TIS za nepresné. Svoje dotácie nepovažuje za nadštandardné vzhľadom na pokles svojho obratu podnikania. Deklaruje, že boli čerpané na riadne nájomné vzťahy. Korček na zistenia TIS uviedol, že sa mu nájomca rozhodol dlžné nájomné za čas sťaženého užívania uhradiť cestou dotácie. Pri vypĺňaní žiadosti o dotáciu zástupca nájomcu podľa neho pochybil a dotácia bola čerpaná v nesprávnej výške. Keď sa o tom dozvedel, dotáciu vrátil v celosti späť na účet ministerstva hospodárstva.