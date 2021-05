ODHALENIE Tajné stretnutie ústavných činiteľov v sídle SIS: Čaputová poprela, že predmetom boli kauzy

"Predmetom stretnutia nebol prípad bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a ani žiadne iné 'živé' prípady, ktoré dnes riešia orgány činné v trestnom konaní," dodal. O stretnutí, na ktorom sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov, informoval Denník N. Stretnutie mal iniciovať predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované, v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského.

SIS na sociálnej sieti informuje, že v predchádzajúcich dňoch sa uskutočnilo stretnutie riaditeľa spravodajskej služby Michala Aláča s ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom (OĽANO). Témou ich rozhovoru mali byť formy spolupráce vo vybraných oblastiach ochrany záujmov Slovenskej republiky.

Konflikty prispievajú k nízkym preferenciám strany

Keď sa strana Za ľudí nevybíjala v škriepkach a bojoch o funkcie, preferencie jej stúpali. Návrh uznesenia na zvolanie mimoriadneho snemu, kde by sa malo voliť nové vedenie strany, na predsedníctve nebol prednesený. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Podľa vlastných slov ale dostala odkaz, že ak neodstúpi, bude vystavená silnému mediálnemu tlaku. Podpredseda strany Juraj Šeliga si myslí, že problémy by si mali vyriešiť vo vnútri. Aj konflikty podľa neho prispievajú k nízkym preferenciám strany v prieskumoch.

"Dostala som odkaz, že ak neodstúpim, budem vystavená silnému mediálnemu tlaku. Toto pokladám za nekorektné, vnútrostranícke diskusie sa majú viesť vo vnútri strany," podčiarkla Remišová. Vo vedení strany sú podľa nej dve skupiny, jedni riešia problémy občanov a druhí svoje ambície a funkcie. Hovorí, že strana nie je elitársky klub a má širokú členskú základňu. Chce sa stretnúť s členmi a dať im priestor na vyjadrenie. "Následne prijmeme rozhodnutie," dodala.

Problém v strane vníma od vládnej krízy, keď sa podľa nej okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) vytvorila skupinka, pre ktorú bol prijateľným rizikom pád vlády a predčasné voľby. "Odvtedy sa nepochopiteľne otočili niektorí z členov vedenia strany a vyčítajú mi komunikáciu počas vládnej krízy. Tú komunikáciu, vďaka ktorej sme dosiahli všetky požiadavky, ktoré strana mala," argumentuje.

Naďalej ale cíti podporu členov strany i vedenia. Stranu podľa vlastných slov viedla v súlade so snahou očistiť Slovensko od korupcie, vrátiť dôveru ľudí v právny štát a pomôcť krajine. Podotkla, že keď pracovali a nevybíjali sa v škriepkach, rástli im aj preferencie. "Ukazujú to všetky prieskumy a ak budeme mať priestor na pokojnú prácu, strana Za ľudí bude v parlamente," uzavrela.

Šeliga považuje verejné odkazy za kontraproduktívne. Zdôraznil, že je na nich, aby sa v strane porozprávali, dohodli a povedali si, ako chcú pokračovať. Podotkol, že krajina má plné zuby konfliktov, či už v koalícii alebo opozícii. "Nehovoriac o tom, že členovia mladej strany si tu idú odkazovať cez médiá. Máme si to vyriešiť a hotovo. Tie štyri percentá máme evidentne preto, že stále niekto rieši nejaký vnútorný problém, či v koalícii alebo v strane. Ja som do politiky išiel, aby som napĺňal náš program a nie dookola riešil, kto kde má byť a kto s kým má aktuálne aký konflikt," uzavrel s tým, že tieto veci patria za zavreté dvere.