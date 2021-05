Dnes si držte klobúky: Meteorológovia upozorňujú na prudký vietor na horách

Výstraha platí do tretej hodiny popoludní pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozornil SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ