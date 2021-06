Podľa Sólymosa by sa mali spájať aj Slováci: Takú nekompetentnú vládu Slovensko ešte nemalo, tvrdí

BRATISLAVA – Tak, ako Most-Híd, Strana maďarskej komunity (SMK-MKP) a Összefogás-Spolupatričnosť pracujú na vytvorení spoločnej menšinovej strany s názvom Aliancia - Szövetség, by sa mali spájať aj slovenské mimoparlamentné opozičné strany. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Mosta-Híd László Sólymos.

„Slovensko potrebuje, aby sa aj na slovenskej časti politickej scény vytvorila nejaká normálna strana, ktorá môže byť alternatívou voči vládnej koalícii, aj aktuálnej parlamentnej opozícii,“ konštatoval. „Aby sa spojili tak, ako keď sme porazili Mečiara. Dúfame, že niečo také bude a my budeme môcť byť partnerom,“ vyhlásil Sólymos.

Rokovania o spoločnej menšinovej strane však nie sú zavŕšené, na protest proti pomalému priebehu odstúpil z predsedníctva Mosta-Híd bývalý vládny splnomocnenec pre menšiny Ábel Ravasz. „Aj na môj vkus sa to naťahuje dlho. My rokujeme tak, aby sme dohodu dosiahli čím skôr. Aj voliči chcú, aby to už bolo. Musíme si položiť otázku, či chceme mať ako región, aj maďarská menšina a ďalšie národnosti, silné parlamentné zastúpenie. Ja si myslím, že áno,“ reagoval Sólymos.

Dodáva, že čas sa kráti a možnosť predčasných volieb sa nedá vylúčiť. „Musíme byť pripravení na to, že voľby môžu prísť. Prinášame témy, ktoré ťažia našich voličov a skúšame ich už prinášať spoločne, pod hlavičkou novej strany,“ povedal Sólymos.

Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) je podľa neho nejednotný a rozprávať sa už nedokážu niekedy ani ľudia z tej istej strany, nieto ešte ministri a vládne subjekty navzájom. „Takúto nekompetentnú vládu Slovensko ešte nemalo. O možných voľbách nehovorím preto, že mám nejakú páku na to, aby to tak bolo, ale preto, že im to nefunguje,“ tvrdí. Most-Híd podľa neho chce pokračovať v konštruktívnej politike, vďaka ktorej počas predchádzajúcich vlád vrátane tej, v ktorej boli so Smerom-SD a SNS, dokázali priniesť množstvo pozitívnych zmien pre menšiny na Slovensku, ako aj regióny, v ktorých žijú.

„My vylučujeme extrémistov, ale inak je partner každý, s kým sa viete dohodnúť, že budete môcť realizovať časť svojho programu a nebudete pritom musieť robiť veci, ktoré sú vám proti srsti,“ vyhlásil Sólymos. Zdôraznil, že vytváraním napätia sa nedosiahne cieľ.