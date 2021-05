PODCAST RATTATA Igor Rattaj o medveďoch v Tatrách: Budeme im dávať antikoncepciu?

"Celý deň mi prichádzali správy, že po streche horského hotela na Hrebienku sa pohybuje medveď, nočná kamera zaznamenala aj jeho pohyb v kabínke lanovky," priznal Igor Rattaj, šéf TMR, ktorý dlhé desaťročia podniká v cestovnom ruchu. Návštevníkov Tatier zaskočila medvedica, ktorá si razila cestu medzi skupinkami ľudí na Hrebienku alebo sa prechádzala po streche. Štátna ochrana prírody dokonca zvažuje uzavretie turistického chodníka.

Na mimoriadnu situáciu zareagoval Rattaj vo svojom novom podcaste Rattata. Ako hosťa si pozval Jozefa Štefaňáka, zástupcu náčelníka Mestskej polície Vysoké Tatry. "Situácia je naozaj vážna, medvede sú premnožené, naposledy bolo narátaných 120 kusov, čo je na také malé a zastavané územie naozaj veľa. Stalo sa už, že v nočnej službe zasahovala polícia kvôli medveďom jedenásťkrát," prezradil rodák z Tatranskej Lomnice. On sám medveďa na vlastné oči videl aspoň stokrát. "Turistom sme rozdávali špeciálne píšťalky na odstrašenie, ja chodím so zvončekom na plecniaku," dodal.