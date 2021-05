V Bardejove budú očkovať proti KORONAVÍRUSU počas celého víkendu

BARDEJOV - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčinnosti so štátnymi orgánmi otvorí počas víkendu (15. – 16. 5.) veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej na Komenského ulici v Bardejove. Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, v sobotu sa bude očkovať vakcínou od AstraZenecy. Pripravených je 1300 vakcín pre ľudí, ktorí budú očkovaní druhou dávkou.

V nedeľu budú očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech, ktorej majú pripravených 1200 dávok. "Čakatelia, ktorí absolvovali prvú dávku očkovania vakcínou od AstraZenecy, by mali od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) dostať SMS správu, ktorá im určí čas očkovania. Ak sa tak nestane do piatka (14. 5.) do 12.00 h, nech kontaktujú call centrum PSK," uviedol Hij.

V prípade ostatných záujemcov o očkovanie prihlasovanie prebieha cez centrálny registračný systém NCZI www.korona.gov.sk. Opäť je podľa Hija k dispozícii možnosť očkovania náhradníkov prostredníctvom registračného systému PSK na základe nahlásenia záujemcov ošetrujúcim lekárom.

Víkendové očkovanie v Bardejove sa uskutoční počas obidvoch dní v čase od 8.00 h do 18.00 h. Na jeho bezproblémový priebeh budú dohliadať príslušníci štátnej i mestskej polície. VKOC v Bardejove otvoril PSK počas víkendu (8. – 9. 5.) ako piate v poradí. Centrá boli predtým zriadené v Prešove, Humennom, Poprade a Starej Ľubovni. V Bardejove v sobotu podali vakcínu od Pfizer/BioNTech celkovo 1106 ľuďom.