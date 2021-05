KORONAVÍRUS Analytici zahubili pesimistické vízie o očkovaní: Sme na tom výborne, no chce to ešte veľa práce!

BRATISLAVA - S očkovaním a jeho tempom na tom Slovensko vôbec nie je tak zle, ako tvrdia niektorí kritici. Tvrdia to v poslednom statuse analytici z Dát bez pátosu. Podľa nich je tempo viac ako uspokojivé, no jedným dychom pripomínajú, že na stole je do konca júna ešte kopec práce a o zatváraní očkovacích centier nemôže byť ani reči.

Analytici si hneď v úvode zobrali na paškál tempo. "Za 12 dní mája sme zaočkovali I. dávkou 1/4 milióna ľudí. V tabuľke je 240-tisíc, ale dáta upravujeme aj 5 dní dozadu. Je to akceptovateľné. 1/4 milióna ľudí je 5% občanov SR, alebo 6% z tých nad 18 rokov. Výborné tempo a vďaka všetkým zdravotníkom a personálu v očkovacích centrách a miestach," chvália systém očkovania odborníci.

Čakáreň a počty prihlásených

Nemohli obísť ani s tým súvisiace počty prihlásených ľudí v elektronickej čakárni. "V čakárni bolo na konci apríla 235-tisíc ľudí a 10. mája 240-tisíc ľudí. Medzitým sa zaočkovalo 200-tisíc ľudí. Záver: Do čakárne sa za 10 dní prihlásilo 200-tisíc ľudí, a to boli otvorené "dvere" pre Pfizer len pre 45 a viac ročných. Výborná správa. Je to 20-tisíc ľudí denne. Čakáreň sa za prvých 10 dní mája nedarilo vyprázdňovať a ľudom nebolo možné prideľovať termíny, lebo bol záujem väčší ako kapacity. Celých 10 dní mája a silne predpokladáme, že tento trend pokračuje ďalej," definujú prognózy analytici. Pridávajú aj tabuľku počtov prihlásených a čakajúcich ľudí na vakcínu.

Bonus na záver a práca do júna

A to ešte stále nie je všetko, pretože v ďalšej dobrej správe ľudia z Dát bez pátosu informujú, že treba tiež pripočítať ďalšiu skupinu obyvateľstva. "Počet čakajúcich nie je len počet ľudí v čakárni. Treba pripočítať aj tých, ktorým je pridelený termín na očkovanie. Ak sú obsadené termíny len na 5 dní dopredu, tak ide o ďalších 100-tisíc ľudí. Toto je výborná správa. Predpokladáme, že dnes máme v rade: 100-tisíc ľudí s prideleným termínom (obsadené tak do pondelka / utorka budúceho týždňa. 200 - 300-tisíc ľudí v čakárni, ktorí by radi termín dostali. Spolu ide o 300 - 400-tisíc ľudí, čo je aj za súčasných vysokých kapacít očkovania robota do 5 júna," tvrdia odborníci na čísla a dáta.

Práce však veľmi pravdepodobne neskončia ani začiatkom júna. "V máji potrebujeme podať 375-tisíc druhých dávok. Za 12 dní sme podali 100-tisíc dávok. Tempo budeme musieť zvýšiť z priemerných májových 9-tisíc dávok na 15-tisíc dávok. Tým pádom podáme menej I. dávok a roboty máme nie do 5. júna, ale asi do 15. júna. Ak sa nikto nový od dnes neprihlási, čo ale nie je pravda," skonštatovali odborníci na záver.