Pri pozastavení študijného programu by sa doň už nemali prijímať študenti

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom programe, ktorý pozastavila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, by sa mohla zmeniť. Po novom by sa do tohto programu len nemali prijímať študenti. Vyplýva to z novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Návrh z dielne opozičného Smeru-SD podporili poslanci jednohlasne.