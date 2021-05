Matovičov veľký oznam: Na Slovensku sa bude čoskoro OČKOVAŤ Sputnikom! Rezort zdravotníctva o tom nevie

BRATISLAVA - Ruskou vakcínou Sputnik V sa u nás bude očkovať už čoskoro. Aspoň tak to uviedol na sociálnej sieti Facebook minister financií Igor Matovič, ktorý sa dohodol s ruskou stranou. Výsledky testov boli podľa jeho slov výborné.

Vakcína, kvôli ktorej sa koalícia ocitla v kríze, bude zrejme čoskoro dostupná. O dobrých výsledkoch testov informoval ešte minulý týždeň aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Matovič uviedol, že sa dohodol s ruskou stranou, že po pretestovaní sa môže začať očkovať.

Očkovanie Sputnikom už čoskoro

Sputnik pristáva, napísal na sociálnej sieti Matovič. "Po výborných výsledkoch testov v certifikovanom OMCL laboratóriu v Maďarsku a po 3-mesačných všemožných obštrukciách všemocných sa schyľuje v najbližších dňoch k začiatku očkovania Sputnikom V aj na Slovensku," oznámil minister financií. S ruskou stranou sa počas víkendu dohodol, že po pretestovaní vakcíny v registrovanom OMCL laboratóriu so začiatkom očkovania súhlasia. "Tešte sa, ktorí sa tešiť chcete," dodal.

MZ nemá informáciu, že ruská strana súhlasila so začatím očkovania Sputnikom

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nemá oficiálnu informáciu o tom, že ruská strana súhlasila so začatím očkovania vakcínou Sputnik V na Slovensku. Uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. "Ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli oficiálnou informáciou nedisponuje a nebola rezortu doručená. Faktom však je, že očkovanie vakcínou Sputnik V na Slovensku po preverení príslušnými odbornými autoritami by bola dobrá správa," skonštatovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Dodala, že bezpečnosť pacienta je prioritou a očkovanie je účinná prevencia na ochranu zdravia a životov.

Výsledky testov vakcíny Sputnik V sú v poriadku

Výsledky testov vakcíny Sputnik V sú negatívne, v poriadku. Rezort zdravotníctva dostal výsledky z Maďarska minulý týždeň vo štvrtok. O ďalšom vývoji v súvislosti s touto vakcínou bude ministerstvo komunikovať s odborníkmi a s ruskou stranou, oznámil Lengvarský na piatkovej tlačovej konferencii. V prípade tejto vakcíny sú podľa ministra riešením dve možnosti. "Povoliť a nepovoliť," vyhlásil s tým, že Sputnikom sa bude môcť začať očkovať až po súhlase z ruskej strany.

Výsledky testov vzoriek Sputnika V musia Rusi doručiť slovenskej strane do konca mája. Slovensko si objednalo celkovo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo až do rekonštrukcie kabinetu.