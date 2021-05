KORONAVÍRUS Matovičovi to odborníci zrátali: Neprekrúcajte čísla, je smutné vás vidieť takto rozčúleného!

BRATISLAVA - Expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nie je prvýkrát v prestrelke s odborníkmi na čísla, no po ich poslednom statuse sa možno ozve aj on. Tí mu totiž vyčítajú jeho nesprávnu interpretáciu a niektoré chybné čísla z oblasti očkovania a aktuálnej pandémie. Tieto čísla vraj boli úplne iné!

Tvrdia to odborníci z Dát bez pátosu v poslednom statuse. "Včera na tlačovej konferencii ministra financií zazneli aj dáta k očkovaniu. K rozpočtu sa vrátime, ale nemali by mať podpredsedovia vlády aktuálne dáta k momentálne jednej z najdôležitejších aktivít a k projektu, ktorý/é v krajine bežia: OČKOV - ÁNO/NIE. DAJME ROZSTREL - 3X s Vašimi citáciami," vyzývajú vicepremiéra analytici.

Čo výrok, to vyvrátený

Tí vytiahli prvý výrok: "Vieme sami, že máme 23 % zaočkovaných ľudí prvou dávkou". "Pán minister: Včera bolo vykázaných (k predvčerajšku zaočkovaných) rovných 26,8% celej populácie. To je 27% zaokrúhlene a o 4% viac ako ste uviedli. Rozdiel je 150 tisíc ľudí a 23% sme mali zaočkovaných pred 11 dňami k 8. máju 2020. Z Vašej pozície "ministra na čísla" je dôležité vysielať správne a dokonca pozitívne signály a nie "drísty" - tu som sa opustil a inšpiroval z Vašej reči," argumentujú ministrovi Dáta bez pátosu.

Ďalší Matovičov výrok znel: "Myslím, že 12% ľudí dvoma dávkami". "Pán minister: máme 13% alebo presne 12,8% (včera). Nie je to veľký rozdiel, ide o 40 tisíc ľudí, ale opäť ste na opačnej strane a v mínuse. Tie signály, prosím, tie signály a povzbudenia," opäť zrušili argumentáciu Matoviča odborníci.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Rútime sa do prúseru, lebo nám zostane nám stáť očkovanie na 40% na konci leta," znie posledný z vybraných výrokov Matoviča. "Pán minister: tu ide samozrejme o odhad. Už sme sa 3x preli a Vaše odhady boli úplne mimo a naše boli správne (tie deti v škole vo februári...) Vychádzame pri odhade počtu zaočkovaných z tohto: Dnes vykázané číslo ku včerajšku je 27%. Do konca mája za 12 dní určite nezaočkujeme tých, ktorí už majú termíny alebo sú v čakárni (co je asi 300 tisíc ľudí), ale podarí sa nám zaočkovať 200 tisíc ľudí. Dostaneme sa na 31% na konci mája. Do konca júna sa určite dostaneme na 38-40%," vyvrátili aj tretí Matovičov výrok odborníci.

"Pán Igor Matovič: to bude na ZAČIATKU LETA a nie na KONCI LETA. Rozdiel je a bude necelé 3 mesiace. Koniec leta je 20. septembra. Je to veľký rozdiel a ak by ste si spomenuli na výrok: "za 3 dni zaočkujeme celé Slovensko" a nebodaj sa do toho pustili, tak tých 40% budeme mať v polovici júna, čo je ešte "NA KONCI JARI". Tak sa veci majú," doplnili ešte v závere.

Zrejme nemáte ani vhodné vzdelanie a je smutné na vás pozerať, odkázali mu

Na záver to ešte analytici Matovičovi poriadne spočítali. "Máme určitú obavu, že nedisponujete ani vhodným typom vzdelania, ani relevatnými skúsenosťami, ani dobrou vôľou a ani pokojom v duši a nakoniec, ani dobrými úmyslami, aby sa všetky 3 veci podarili. Vy ste bojovník s tvrdým trnafským srdcom. Ale to na ministra financií nemusí stačiť. Na pár týždňov možno áno, ale nie na 3 roky. Je smutné Vás vidieť v takej pozícii a tak rozčúleného. Posielame pokoj a rozvahu," ukončili status odborníci.