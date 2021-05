Škandalózne odhalenie v zdravotníctve: Byrokracia obludných rozmerov, vymyslené sumy na starostlivosť

Minister Vladimír Lengvarský

BRATISLAVA - Centrálni plánovači na ministerstve si každý rok do kolónok v rozpočte zdravotníctva kreslia vymyslené sumy na rôzny typ starostlivosti. Dúfajú, že sa poisťovne budú podľa ich tabuľky správať. Povedal to analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Reagoval na to, že štát chce od budúceho roka určovať zdravotným poisťovniam, koľko peňazí má ísť na nemocničnú či ambulantnú starostlivosť.