Zdravotníci by mohli dostať viac peňazí: Ministerstvo chce zaviesť zásluhový systém príplatkov

Motivačný zásluhový systém príplatkov sa má podľa MZ SR odvíjať od jasne merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Na ministerstve podľa jeho hovorkyne Zuzany Eliášovej pracujú na reforme ambulantnej siete, ktorá bude reflektovať na potreby pacienta aj v odľahlejších častiach krajiny a stane sa tak dostupnou.

"Výzva, ktorú chceme naplniť, je reforma nemocníc, ich modernizácia a rekonštrukcia. Naším cieľom bude zreformovať nemocničnú sieť na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita a kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečilo financovanie v takej miere, aby boli pokryté ich oprávnené náklady a zároveň bol vytvorený priestor na systematickú obnovu ich prístrojového vybavenia a infraštruktúry," povedala.

Pripomenula, že prostredníctvom plánu obnovy pôjdu do zdravotníctva historické investície, vďaka čomu konečne po rokoch príde k reálnym rekonštrukciám nemocníc, a najmä k ich výstavbe. SLK, LOZ aj SK SaPA práve tento krok kritizovali. Poukázali na to, že dôležité je to, aby v týchto priestoroch aj mal kto pracovať.

Všeobecným lekárom plánuje ministerstvo rozšíriť kompetencie

Všeobecným lekárom plánuje ministerstvo rozšíriť kompetencie. Týmto krokom chce odbremeniť vyťažených špecialistov. "Ak napríklad všeobecný lekár zistí, že pacient má endokrinologický problém, už mu nepovie, aby si našiel špecialistu. Naopak, zavolá špecialistu a pacienta objedná. Ak endokrinológ zistí, že potrebuje sonografické vyšetrenie štítnej žľazy, bude povinný zavolať a dohodnúť termín vyšetrenia. Pacient nesmie blúdiť v systéme," povedala Eliášová.

MZ SR tiež pripustilo, že bude potrebné prepracovať program rezidentského štúdia. Jeho cieľom má byť to, aby lekárov motivoval ísť do regiónov a zriadiť si tam ambulanciu.

"Plán obnovy je historickou obrovskou možnosťou investovať do nášho zdravotníctva, investícia je však podmienená reformami, na ktorých už pracujeme. Na základe podmienok, ktoré stanovila Európska komisia, môžeme financovať iba tzv. kapitálové výdavky, preto sú investície zamerané primárne do nemocníc," doplnila Eliášová s tým, že aj z toho dôvodu plánujú nástroje ako rezidentský program, štipendiá či vzdelávania zahrnúť do nového eurofondového obdobia. Dodala, že investície do univerzitných a fakultných nemocníc významne zlepšia pracovné prostredie a kvalitu vzdelávania zdravotníkov.