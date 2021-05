Krutý odkaz Matovičovi od Bihariovej: Pán Matovič, chýbalo vám niekedy pár centov?

Podpora rodiny za cenu zvýšeného DPH? Tento nápad sa zrodil v hlave expremiéra a aktuálneho ministra financií Igora Matoviča. Posledné dni sa tejto téme ostentatívne venuje, a to predovšetkým na sociálnej sieti. Rozpačité, až zamietavé reakcie sa mu pritom ušli aj z vlastných radov. Ku kritikom sa pridala aj Irena Bihariová, ktorá stojí na čele strany Progresívne Slovensko.

"Bývala som s rodičmi v Trnave. Moja mama mala v tom čase potvrdené nezvratné degeneratívne ochorenie chrbtice, ktoré ju denne sprevádza ľudsky neznesiteľnými bolesťami. Skôr či neskôr ju žiaľ ochorenie posadí na vozík. V tomto stave sa horko ťažko dopravila MHD-čkou domov z nákupu v Tescu, sídliaceho na opačnom konci mesta," napísala s tým, že auto rodina nikdy nemala a jej mama doma pozerala na každý bločik z nákupu, ktorý si lepila si do písanky, aby vedela koľko minuli za jedlo.

"Takto si mamu pamätám od detstva. V ten deň však zmeravela. Pozerala na bloček a videla som, že sa stalo asi niečo veľmi zlé. Potichu zalamentovala: „Ach, veď mi tie 4 jabĺčka namarkuvala o 50 centov drahšie... to kde by sme si také mohli kúpiť!“. Mlčky sa zdvihla, obliekla a zničená v bolestiach šla nazad do Tesca, aby tie jablká vrátila," podelila sa Bihariová s osobným príbehom s tým, že práve ten sa jej vybavil vo chvíli, keď Igor Matovič znovu raz od stola vystrelil nápad zvýšiť DPH, aby tým mohol financovať to, čo on sám kedysi nazýval volebnou korupciou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Jeho opatrenie by totiž okamžite zvýšilo ceny všetkého a dotklo by sa najmä nemalej časti strednej triedy postihnutej koronou, a samozrejme najťažší dopad jej následkov by pocítili nízkopríjmoví a chudobní rodičia," pokračovala politička s tým, že argumentácia pána ministra financií vychádza buď zo zámeru populisticky manipulovať verejnosť, alebo z nedostatočného porozumenia. "Bohatším ľuďom predsa môže byť jedno, či sa zvýši cena tresky alebo oblečenia, ale tí najzraniteľnejší si ich potom už možno ani nebudú môcť dovoliť. V skutočnosti nám teda ponúkol ďalší nedomyslený, v skutočnosti skôr antisociálny nápad: miesto skutočnej pomoci má trestať ľudí, ktorí v potravinách už dnes zvažujú, čo si smú vložiť do košíka," uviedla ďalej a dodala, že toto potom nie je žiadna pomoc, ak chce jednou rukou dávať, no nehovorí na rovinu, že štát si to práve cez túto daň od ľudí vezme späť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"No v neposlednom rade si dovolím upozorniť aj na ďalší antisociálny rozmer tohto nápadu, v zmysle ktorého by sa detský prídavok mal týkať len pracujúcich rodín. Pre mňa ako matku, právničku a političku je zarážajúce, že sa vôbec u nás vyskytuje politik, ktorý nepochopil, že prídavok je špecifická obligatórna dávka patriaca dieťaťu, nie rodine," vyjadrila svoj jasný postoj s tým, že ju zaráža, že bývalému predsedovi vlády treba vysvetľovať, že deti nemôžu za to, kde sa narodili a že v civilizovanom svete sú všetky deti považované za rovné: "Ignorovanie tejto základnej humanistickej hodnoty je teda vskutku hanebné! Naopak, my práveže nesmieme z podpory vyčleňovať tie deti, ktorých rodičia prišli počas pandémie o prácu - ako presne za to tie deti môžu, pán Matovič?"

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Politička sa vrátila aj k ďalšiemu príbehu, ktorý je jej vlastný: "Ani tu sa žiaľ nevyhnem spomienke na moju mladosť: môj otec otročil dlhé roky v manuálnych prácach, hoci ako mladík prekonal autohavárku a navrhli mu invalidný dôchodok." Jej otec sa z následkov dostal, no neskôr ho na dôchodok aj tak pripútala rakovina. O pár rokov neskôr aj jej mamu, keďže pri operácii štítnej žľazy prišla na dlho o hlas, bola z VUB prepustená. "My s bratom sme boli v tom čase na školách, nemali sme teda žiadneho rodiča, ktorý by v duchu Matovičových pravidiel mohol získať takúto dávku. Pretože naši rodičia nepracovali," zdôraznila Bihariová a pokračovala s tým, že by rada videla, ako títo rebeli typu Trump či Matovič, ktorí nemajú páru, ako skutočne ľudia na Slovensku žijú, prekročia prah dverí týchto zdecimovaných rodín a ako im prídu do očí vysvetľovať, že pre zásluhy rodičov ich deti nič nedostanú.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Chcem vidieť tú odvahu, ako začne vysvetľovať, že poprel rovnosť detí, že ich trestá chudobou svojich rodičov a ešte ide s takýmto darwinistickým spôsobom menežovať pôrodnosť v krajine. To kde sme? V Nemecku v 38-tom?" uzavrela svoj príspevok.