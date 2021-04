Poslancovi Kollárovi sa vyhrážajú neznámi páchatelia: Plánuje podať trestné oznámenie

BRATISLAVA - Poslancovi Národnej rady (NR) SR a primátorovi Hlohovca Miroslavovi Kollárovi (nezaradený) sa majú vyhrážať neznámi páchatelia. Poslanec už v tejto súvislosti kontaktoval svojich právnikov, je zároveň rozhodnutý podať trestné oznámenie. TASR o tom informoval Matej Bučko, hovorca mimoparlamentnej strany Spolu, do ktorej poslanec vstúpil.

"Podľa Kollára je listom zaslaná hrozba formulovaná ako vyhlásenie organizovanej skupiny, má súvislosť s jeho odchodom z vládnej koalície a vstupom do strany Spolu a smeruje nielen voči nemu, ale aj jeho rodine," konštatuje Bučko.

Miroslav Kollár minulý týždeň informoval, že vstupuje do mimoparlamentnej strany Spolu. Kollár sa dostal do parlamentu ako člen strany Za ľudí, ktorej bol aj podpredsedom. Z koalície i zo strany odišiel vo februári po kritike vlády a vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽANO) za zvládanie pandémie. Okrem Kollára odišiel z koalície a strany Za ľudí aj poslanec Tomáš Valášek. Ten nedávno oznámil svoj vstup do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska.