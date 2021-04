Kollár vstúpil do strany SPOLU: Ľudia potrebujú pokoj, majú dosť pandémie aj Igora Matoviča

Prečo ste sa rozhodli práve pre stranu Spolu?

Súvisí to s tým, že som už sedem rokov primátorom a je mi bližšia politika konkrétnych riešení, než len upozorňovanie na problémy. Stranu Spolu vnímam ako stranu, ktorá sa venuje konkrétnym riešeniam, a to možno aj na úkor politického výtlaku. Za posledný rok urobila kvantum roboty, venovala tisícky prístupov pre učiteľov na online webináre...

Toto všetko už odznelo na vašej tlačovej konferencii. To je však „iba“ vzdelávanie. Aktuálne sme v situácii, kedy čelíme ekonomickým problémom, veľmi zle je na tom kultúra, zahraničná politika na tom tiež nie je úplne dobre...

Ja to v tejto chvíli vnímam tak, že treba budovať plnoformátovú, širokú politickú stranu, ktorá bude riešiť všetky zásadné problémy. Vnímam to, že Spolu sa venovalo primárne životnému prostrediu a školstvu a chcem tú stranu otvoriť.

Ako?

Jednak využijeme kopu šikovných ľudí, ktorých tá strana má a plus ju otvoríme novým ľuďom, ako serióznu a plnoformátovú politickú stranu, aby sa mali tí ľudia, ktorí to už nevydržia vo vládnej koalícii, kam pridať. Aby sa možno mali kam pridať primátori a vedci, ktorí sú z tej skupiny ľudí, ktorí ukázali, že vedia pomôcť ľuďom. Ja nerád sedím so založenými rukami a začal som na tom robiť. Netvrdím však, že s podobnou ideou nemôže prísť aj niekto iný.

Juraj Hipš bol tou osobou, ktorá priniesla niektoré odhalenia, ktoré sa týkali diplomoviek. Ďalšou takou osobou bol pán Beblavý, ktorý však už nie je členom Spolu. Prečo sa strane nepodarilo nadviazať na tento prúd a nevytĺkla z témy väčší preferenčný kapitál?

Preferencie strany Spolu sú len dôkazom, že nejdem na istotu, ale zaujíma ma skôr robota. Strana Spolu urobila kopu užitočnej a potrebnej roboty, bez politického zhodnotenia. Práve tomu sa idem pokúsiť pomôcť. Ja som však racionálny človek a nemyslím si, že tým, že som teraz prišiel, strana Spolu vyskočí z 1 % na 5 %. Nespadol som z mesiaca. Ideme pokorne pracovať a uvidíme, kto sa k nám ešte pridá.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V čom by ste mali byť prínosom práve vy?

To má dva rozmery. Na jednej strane mám ja svoje témy. Jednou je rekonštrukcia štátu, dokončenie decentralizácie a posunutie právomocí tým, ktorí vedia, čiže starostom, primátorom a županom. Na druhej strane, áno, je to kultúra a chcem vytiahnuť aj ľudí, ktorí sa kultúre venovali. Stále tvrdím, že ak obnova postpandemickej krajiny nebude kultúrna, tak nebude dlhodobo udržateľná. To, čo je pre stranu aktuálne najvýhodnejšie, je skutočnosť, že som poslancom Národnej rady a môžem výrazne zvýšiť politický aj komunikačný priestor pre tú značku.

Prepáčte, ale mám informácie, že práve čo sa týka kultúry, ste boli upozornený napríklad na to, čo sa deje v Štátnom divadle v Košiciach, ale aj na ďalšie témy z kultúry, ako je nehospodárne čerpanie zdrojov, ale aj výberové konania u ktorých existuje podozrenie, že sú netransparentné. Zároveň som však nezaregistrovala, že by ste si z týchto tém urobili svoju agendu a nenastala žiadna zmena...

Úplne úprimne, áno, bavil som sa s tými ľuďmi, a to aj o začínajúcich problémoch v celom kultúrnom sektore. Vy viete, že som sa snažil presadiť aj určité uznesenia cez kultúrny výbor, aby sme zvýšili tlak na ministerstvo kultúry. Úprimne, tá moja skúsenosť je taká, že tento tlak sa otočil, nielen proti mne, s tým nemám problém, ale proti tomuto sektoru. Preto som sa vtedy stiahol a nechal sektor, aby si to riešil cez ministerstvo kultúry sám. Áno, agendu som si z toho neurobil, lebo som sa v tom čase venoval iným veciam. Riešili sme vtedy testovanie. Neviem, či to bola chyba, alebo nie...

Budete si z týchto tém robiť agendu teraz?

Som pripravený si robiť agendu z každej dôležitej témy, ktorú treba riešiť. Jednou vecou sú systémové veci, ale nemám problém otvárať ani takéto konkrétne prípady. Otázkou je, že dokedy ma nechajú v kultúrnom výbore.

Na to, aby ste riešili veci, ale predsa nemusíte byť vo výbore...

Nemusím, ale je to lepší priestor na otváranie tém.

Nezaregistrovala som, že by sa strana Spolu významnejšie zapojila do aktuálneho diania – či už hovoríme o vyhostení ruských agentov, ale aj do udalostí okolo vakcíny Sputnik V... alebo sa mýlim?

To ste zaregistrovali správne. Myslím si, že nejaké vyjadrenia strana mala. Ja to sledujem tak posledný týždeň. Áno, toto je jedna z mojich úloh, pomôcť aktivovať Spolu. Máme dvoch europoslancov, máme bývalé poslankyne Národnej rady. Áno, toto bude aj moja udalosť, aby strana bola viditeľnejšia nielen prostredníctvom mňa a Juraja Hipša, ale aj ďalších tvárí.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

Aký má teda strana Spolu postoj k tomu, čo sa aktuálne deje? Mali by sme aj my vyhostiť ruských „diplomatov“? Je Rusko pre Slovensko, EU a NATO bezpečnostnou hrozbou?

Má to niekoľko rozmerov. Samozrejme, že Rusko je pre strednú Európu a EÚ bezpečnostnou hrozbou. Nesvedčia o tom len aktuálne informácie z Česka, ale konštatuje to aj výročná správa SIS, kde sa jasne píše, že Rusko a Čína sú krajiny, ktorých činnosť nesmeruje k posilňovaniu záujmov EÚ a demokratického vývoja Slovenska. To nie je žiadnym tajomstvom, to vieme. Je otázkou, či vyhostenie ruských diplomatov je v tejto chvíli adekvátnou reakciou na udalosti u našich susedov, a ak sa ukáže, že podobnú činnosť vykonávajú aj u nás. Myslím, že v minulom roku boli vyhostení dáki ruskí diplomati a myslím, že naša diplomacia by mala konať naozaj rázne.

Ako vnímate posledné kroky expremiéra Igora Matoviča a jeho cestu do Ruska či Maďarska spolu s Gyorgyom Gyimesim? Ste pripravený zabojovať aj v otázkach národných, ale s tým, že sa bude prihliadať aj na potreby menšín?

Celá moja profesionálna minulosť je o práci, kde je základným leitmotívom rešpektovanie ľudských práv a menšín. Pod tým si ale nepredstavujem tento typ práce a vzbudzovanie vášní, ktoré robí Igor Matovič s pánom Gyimesim. Pán Gyimesi si zo mňa, ako z prvého urobil pred pár mesiacmi terč na sociálnej sieti a urobil zo mňa šovinistu. To, čo pán Gyimesi robí, nie je v záujme Slovenskej republiky, ale ani Maďarov na Slovensku. To, akým spôsobom Igor Matovič podkopáva nohy slovenskej diplomacii, je naozaj poškodzovaním záujmov Slovenskej republiky. To, že to robí bývalý premiér a aktuálny podpredseda vlády, považujem za absurdné. Nepoznám demokratickú krajinu EÚ, kde by tak vysoký predstaviteľ takto aktívne pracoval v záujme iných štátov, než vlastného.

Čomu pripisujete to, že sa strane Spolu až tak zásadne nedarí a od volieb sa preferenčne zásadne prepadla? Napríklad, ak by sme to porovnali so stranou Hlas-SD Petra Pellegriniho? Samozrejme, že s prihliadnutím na to, že strana Hlas-SD má niekoľko nezaradených poslancov v parlamente, ale aj to, že Pellegrini bol premiérom...

Samozrejme, že nemôžeme porovnávať Petra Pellegriniho so stranou Spolu. Má 40 % dôveru ako osoba. Ja si myslím, že Spolu stratilo tým, že zo značky PS/Spolu si ten celý voličský potenciál odnieslo Progresívne Slovensko. Ak si pozriete výsledky volieb, tak na prvých 10-tich miestach získali viac preferenčných krúžkov kandidáti Spolu, než PS-ka. To nebolo tak, že by tí ľudia nemali politický výtlak. Stranu zároveň opustil jej zakladateľ, čiže tomu aj rozumiem. Prišla pandémia a mimoparlamentným stranám sa ťažšie získavala pozornosť. Spolu sa pritom sústredila na prácu v teréne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak by tá práca v teréne bola efektívna, nemalo by to znamenať nárast voličských preferencií?

Ja si myslím, že bola efektívna v rámci konkrétnej pomoci. Inou témou je tú pomoc efektívne politicky odkomunikovať a predať. Skúsime na tom popracovať a robiť aj viac politicky viditeľnej práce.

Akým spôsobom sa má strana Spolu v pláne vymedziť voči aktuálnej vláde? Vnímate Eduarda Hegera ako možného partnera, alebo len hovorcu Igora Matoviča?

Ja mám s Eduardom Hegerom korektný vzťah. Je konsezuálny človek a korektné vzťahy má so všetkými. My nie sme strana, ktorá bude za každú cenu všetko negovať, len preto, aby sa vymedzovala. Ľudia majú plné zuby pandémie, Igora Matoviča a potrebujú už aj trochu pokoja. Budeme veľmi racionálne argumentovať tam, kde tá vláda bude robiť chyby a tam, kde príde s normálnym riešením, tam to podporíme. Či bude Eduard Heger autonómny premiér závisí od toho, či vláda dokáže vytesniť Igora Matoviča, pretože od toho závisí, či budú schopní dovládnuť do konca funkčného obdobia. Myslím si, že mu každý deň dochádza nielen akú má právomoc, ale aj zodpovednosť a neviem si predstaviť, že v role premiéra by robil cudzie rozhodnutia a preberal za ne zodpovednosť. Verím, že Edo Heger bude autonómny premiér.