Bývalý koaličný poslanec sa pustil do vlády: Na programové vyhlásenie nám nedali žiadny čas

„Je škandalózne, že zajtra máme rokovať vo výboroch NR SR o programovom vyhlásení vlády, ale materiál nemáme stále k dispozícii. Zdá sa, že nedostaneme na preštudovanie a prípravu podkladov ani len 24 hodín! Je to prejav veľkej neúcty k Národnej rade a práci poslancov,“ vyhlásil člen predsedníctva strany SPOLU a poslanec NR SR Miroslav Kollár.

Podľa Kollára je tiež zarážajúce, že materiál zatiaľ nebol zverejnený ani len na stránke Úradu vlády SR, hoci predtým, ako PVV pôjde do parlamentu by ho mala prerokovať a schváliť vláda.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Programové vyhlásenie vlády je základný dokument, ktorý rámcuje činnosť vlády a jej priority. Je možné, že to bude na tri roky základný dokument, od ktorého sa bude odvíjať budúcnosť našej krajiny. V stávke je príliš veľa na to, aby vládna koalícia takto obmedzila priestor pre občiansku spoločnosť, médiá aj opozíciu a oklieštila demokratickú diskusiu o svojom základnom programovom dokumente,“ konštatoval Miroslav Kollár.

Podľa strany SPOLU sa stále viac a viac sa ukazuje, že okrem zápasu s mafiou, oligarchiou a korupciou budeme musieť zvládnuť aj zápas s chaosom a antisystémovým populizmom dnešnej vládnej koalície. Populistov nemôžeme poraziť tým, že budeme ešte väčšími populistami, ale len tak, že budeme dôsledne brániť pravdu a dôrazne vyžadovať návrat vlády zákona do krajiny, ako aj slušnosti a rešpektu do politiky.

PVV nebolo doteraz zverejnené, lebo sa o ňom ešte v utorok rokovalo

O aktualizovanej verzii programového vyhlásenia vlády (PVV) sa rokovalo ešte v utorok (27. 4.) večer. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) tým vysvetlil fakt, že dokument ani tesne pred rokovaním vlády nebol zverejnený a ani zaradený do programu stredajšieho rokovania.

Minister povedal, že materiál sa nebude veľmi meniť. "Za rezort obrany môžem povedať, že je v podstate bez zmien a predpokladám, že v drvivej väčšine prípadov to pôjde touto cestou," skonštatoval Naď. "S maličkými slovíčkami, ktoré sa zmenili, by to malo byť v pôvodnom znení," dodal o očakávanom PVV.

Zdroj: Topky/Maarty

Striedmy pri avizovaní dokumentu bol aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). "Môžem hovoriť len za našu kapitolu, ktorá je uzavretá. Bola aktualizovaná, keďže viacero zámerov, ktoré sme formulovali pred rokom, bolo splnených," uviedol pri príchode na úrad vlády.

Rokovanie kabinetu sa ani štvrť hodiny po plánovanom začiatku nerozbehlo, k avizovanému programu pridávajú body.