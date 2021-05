Čistky v zdravotníctve po škandále s očkovaním! Suja skončil ako šéf, Matovič tvrdí, že to vraj nevybavoval!

Vláda to ráno ani netušila

To, že Suja dostal "padáka" zrejme vláda ráno ešte netušila. "Touto informáciou ešte nedisponujem, takže na tom nemám čo komentovať," povedal po dnešnom schválení dôvery vláde nový premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý ale v momente pustil k slovu svojho šéfa v hnutí a ministra financií Igora Matoviča.

Ten na úvod ihneď pragmaticky poznamenal, že v tejto "výmene" nemá prsty on. "Ja som to tiež nevybavoval (smiech) a tiež je to pre mňa nová informácia," odpovedal na otázku, či počul o novom mene. Suja bol pritom vo funkcii len dočasne od 9. marca 2021.

Vyjadrenie vlády k novému šéfovi NCZI prichádza v čase videa 12:40:

"Ja som postrehol rozhovor tohto pána Suju, nečítal som to celé, ale pre mňa je informácia, ktorú pustil do obehu, že o chvíľu nebudeme mať koho očkovať, lebo nám záujem poklesne na nulu, je práve dôležitým mementom a som rád, že to niekto pustil do obehu, lebo mali by sme sa touto otázkou zaoberať. Bolo by nepríjemné, keby sa o pár dni situácia otočila a zistili by sme, že máme plné chladničky vakcín a nikto nechodí," dodal vicepremiér Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ministerstvo predstavilo nového šéfa oficiálne dnes doobeda

"Národné centrum zdravotníckych informácií povedie od stredy Pavol Capek. Nový riaditeľ NCZI pracuje v inštitúcii od júla 2020 a v doposiaľ bol riaditeľom úseku informatizácie a elektronizácie zdravotníctva," píše sa v tlačovej správe ministerstva zdravotníctva, ktoré vedie nový minister a generál Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Dnešným dňom v pozícii riaditeľa končí Robert Suja, ktorý bol 9. marca 2021 dočasne poverený riadením NCZI. Pavol Capek pred nástupom do NCZI pôsobil na manažérskych pozíciách v IBM, EMC či v Univerzitnej nemocnici Bratislava," argumentuje MZ SR.

Pod novým riaditeľom čaká NCZI podľa rezortu reorganizácia krízového riadenia realizácie protipandemických opatrení a očkovania proti ochoreniu COVID-19. Pod novým vedením čaká projekt elektronického zdravotníctva eHaelth transformáciu na systém novej generácie. Nový riaditeľ vraj deklaroval zámer posilniť personálne a odborné kapacity aj prostredníctvom atraktívneho odmeňovacieho modelu.

Výmena pomerne rýchlo po včerajšom vyjadrení

Termíny na očkovanie pre 16-ročných a 17-ročných sa pridelili správne v súlade s vyhláškou. Len na včerajšej tlačovej konferencii to povedal už dnes bývalý generálny riaditeľ NCZI Suja. Výmena na poste šéfa tejto inštitúcie tak prichádza mimoriadne rýchlo a intenzívne po jeho včerajšom vyjadrení o očkovaní mladých a možnej hrozbe nedostatku zaočkovania ostatných občanov.

V oblastiach, kde títo ľudia boli prihlásení, podľa šéfa NCZI nie je taký dopyt po očkovaní. Tvrdí, že mladí prejavili vysokú mieru ochoty cestovať na očkovanie cez celú krajinu. Pokiaľ sú vakcíny dostupné, nevidí problém v tom, aby boli títo ľudia očkovaní. "Keď nadšencov odstavíme hneď na začiatku, myšlienka sa nebude šíriť ďalej," povedal.

Obava o nízky záujem

Suja sa, naopak, obáva nízkeho záujmu o očkovanie. V čakárni je podľa jeho slov prihlásených aktuálne 258.000 ľudí. Hovorí, že ak sa nezaregistruje viac ľudí, očkovacie centrá sa môžu o tri až štyri týždne zatvoriť. Očakáva, že miera zaočkovanosti nedosiahne ani 38 percent, teda sa nepodarí vytvoriť kolektívnu imunitu.

Poukázal tiež na to, že NCZI nedostalo zo strany štátu žiadnu finančnú podporu, napríklad na rozposielanie SMS správ, pričom do antigénových testov šlo podľa neho "množstvo peňazí". Zdôraznil, že NCZI je technický realizátor, nevplýva na vakcinačnú politiku. Kritizoval preto "hejty" na sociálnej sieti voči NCZI.

Chorí sú podľa šéfa NCZI očkovaní priebežne. Informácie o nich dostalo centrum zo strany zdravotných poisťovní vo štvrtok (29. 4.). Doba čakania na vakcíny je podľa jeho slov regionálne rozdielna.