FOTO Mladíka zo Senice dostal ťažký COVID na hranicu života a smrti: Z jeho spomienok mrazí

SKALICA - Desiatky tisíc príbehov pacientov s koronavírusom, individuálne osudy, väčšie či menšie úspechy medicíny, ale aj nečakané tragické konce s pocitom bezmocnosti. To všetko priniesla pandémia do rodín a nemocníc. Príbeh 35-ročného Iosifa Ioana Hilgertha zo Senice dokazuje, ako sa aj mladý muž ocitol kvôli koronavírusu na hranici života a smrti s ťažkým zápalom pľúc a covidom. A tiež obrovské úsilie lekárov skalickej nemocnice, ktorí o jeho život bojovali celé týždne. Dnes všetci s úľavou vedia, že koniec tohto príbehu je šťastný.

„Prvú vlnu pandémie som trávil doma a v práci, nákazy som sa vlastne ani nebál, všetci sme čakali, čo bude,“ spomína Iosif Hilgerth, pôvodom Rumun, ktorý na Slovensku žije 14 rokov. Do jeho života koronavírus hlboko zasiahol až v druhej vlne pandémie. „Prvotné ťažkosti som začal mať v práci, rezali ma oči a cítil som sa unavený. Ale myslel som si, že ide o chrípku. Koronavírus mi potvrdili až testy,“ uviedol.

Iosif nevie, kde sa mohol nakaziť. „Po pravidelnom testovaní a pozitívnom teste na covid som začal mať vysoké teploty, cítil som sa unavený, po telefonickej konzultácii s lekárom som sa liečil doma. Ale celkovo som sa cítil veľmi zle,“ priznal. Úplne najhoršie pre neho však bolo, že musel byť v karanténe, sám a doma, bez pomoci.

Po troch ťažkých dňoch sa však jeho stav rapídne zhoršil. „V sobotu 13. februára mi moja priateľka zavolala telefonicky na diaľku záchranku. Žije totiž 200 km odo mňa. Keďže som mal vysoké teploty, kontrolovala ma cez videohovory na diaľku aj cez deň, aj v noci. Aspoň raz za noc mi zavolala, aby sa uistila, že som v poriadku.“

Iosif Hilgerth prežil ťažký covid Zdroj: AGEL SK a.s.

Lekári mu dávali len 5 % nádej na prežitie

Stav Iosifa sa ukázal byť veľmi vážny, bol v priamom ohrození života, skončil na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici v umelom spánku s podporou umelej pľúcnej ventilácie. Dávali mu 5-percentnú nádej na prežitie, jeho rodina to zvládala veľmi ťažko. V opatere tamojších lekárov strávil 29 dní, ale mladý život sa podarilo lekárom zachrániť.

„Pamätám si, že po prebudení z umelého spánku som bol dezorientovaný a veľmi som sa bál, že ma chcú predať na orgány,“ povedal dnes s úsmevom Hilgerth. „Nevedel som, ako som sa do nemocnice dostal a ani ako dlho som spal. Až sestrička mi povedala, aký je dátum.“

Iosifove ďalšie dni však boli už len lepšie, jeho zdravotný stav sa pomaly zlepšoval. „Najviac mi vtedy pomohli zdravotníci z oddelenia OAIM, ich správanie bolo super, boli veľmi milí, s citlivým prístupom, ich práca bola na veľmi profesionálnej úrovni, aj keď som ich videl len v ochranných odevoch a vlastne som ich hlavne počúval. To mi v tej hroznej situácii veľmi pomohlo po psychickej stránke,“ opísal udalosti spred niekoľkých týždňov muž.

A na čo človek s tak ťažkým priebehom ochorenia myslí najviac? „Na svoju rodinu, čas v nemocnici beží pomaly, ale áno, dá sa to zvládnuť,“ dodal Iosif.

Skončil na umelej pľúcnej ventilácii

„Pacient bol na OAIM oddelení hospitalizovaný s ťažkým zápalom pľúc pri nákaze covid-19 a zlyhávaním viacerých orgánových sústav. Jeho stav si vyžadoval okamžité uvedenie do farmakologicky navodeného spánku a napojenie na prístroj umelej ventilácie pľúc (UVP). Kombinovanú antimikrobiálnu liečbu sme vzhľadom na závažný imunodeficit kombinovali s imunomodulačnou terapiou. Súčasťou liečby bola komplexná orgánová a obehová podpora. Po 11 dňoch bol pacient pri zlepšení poddajnosti pľúc (a po opakovaných pokusoch odpájania od prístroja UVP) odpojený od ventilátora, ale pokračovali sme v neinvazívnej dychovej podpore. Pacient bol po 21 dňoch preložený z OAIM v stabilizovanom stave bez nutnosti dychovej a obehovej podpory, ale stále PCR pozitívny, na covid-19 reprofilizované oddelenie vnútorného lekárstva. Po 6 dňoch bol prepustený a je v domácej starostlivosti,“ priblížil primár OAIM skalickej nemocnice Rastislav Sabanoš.

Primár Rastislav Sabanoš Zdroj: AGEL SK a.s.

Silný odkaz jedeného z tých, ktorý nad covidom zvíťazil

Dnes je Iosan doma, v rekonvalescencii, pomaly sa jeho stav zlepšuje aj čo sa týka dýchania aj fyzickej kondície, i keď od normálnu to má ešte ďaleko. „Som šťastný, že som prežil a veľmi ďakujem skalickým lekárom. Všetkým ľuďom by som odkázal, nech aj naďalej dodržiavajú pandemické opatrenia a dajú sa očkovať. Viem, prečo to hovorím,“ podotkol na záver vyliečený pacient.