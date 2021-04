KORONAVÍRUS V očkovacích centrách Prešovského samosprávneho kraja sa podáva už aj vakcína Pfizer

Celkovo má na päť očkovacích dní zakontrahovaných 8226 vakcín, z toho 4700 od spomenutého konzorcia. Najnovšie sa veková hranica na očkovanie otvorila pre skupiny 16 a viac ročných. Informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Vo VKOC Stará Ľubovňa sa podľa jej slov očkuje už v piatok a následne v pondelok (3. 5.), pričom pre oba dni má PSK zakontrahovaných po 350 vakcín Pfizer/BioNTech. Očkovanie tam pokračuje aj v utorok (4. 5.) a stredu (5. 5.). V tieto dni sa bude v centre očkovať už vakcínou od firmy AstraZeneca, k dispozícii je pre oba očkovacie dni spolu 700 vakcín.

"Vo VKOC Prešov, Humenné a Poprad bude prebiehať očkovanie naďalej vo víkendovom režime (1. - 2. 5.). V Prešove sa však najbližší víkend očkuje iba v sobotu (1. 5), a to vakcínou od firmy AstraZeneca (2826 vakcín), v Humennom a Poprade v sobotu (1. 5.) aj nedeľu (2. 5.)," povedala Jeleňová. Pre očkovanie vo VKOC Humenné a VKOC Poprad má krajská samospráva zakontrahované vakcíny Pfizer/BioNTech, a to v celkovom množstve 4000 vakcín, pre obe centrá zhodne po 1000 na každý očkovací deň. Ministerstvo zdravotníctva SR od 29. apríla upravilo očkovaciu stratégiu na Slovensku a spustilo novú verziu štátnej čakárne. Sú v nej nové funkcionality a možnosť registrácie na očkovanie majú všetci nad 16 rokov. Vakcíny sa v nej prideľujú automaticky na základe veku a platnej vyhlášky s tým, že prioritizovanou skupinou sú chronicky chorí.

PSK doteraz za devätnásť očkovacích dní vo svojich štyroch veľkokapacitných centrách podal vakcínu už viac ako 47.000 ľuďom, z nich viac ako 2850 ľuďom cez rezervačný systém PSK prevádzkovaný v spolupráci s ambulantnými lekármi. Kraj zriadil tiež call centrum so špeciálnymi linkami, kde obyvatelia dostanú potrebné informácie o očkovaní v krajských centrách Prešovského kraja. Čísla nájdu záujemcovia na webstránke PSK www.po-kraj.sk. K štyrom fungujúcim očkovacím centrám PSK by malo podľa Jeleňovej čoskoro pribudnúť nové veľkokapacitné očkovacie centrum aj v Bardejove. Jeho otvorenie závisí od dodávok vakcín z Ministerstva zdravotníctva SR. Súbežne kraj finalizuje s prípravami na spustenie mobilnej výjazdovej služby, ktorá bude smerovať do obcí v Prešovskom kraji k ťažko zdravotne postihnutým, imobilným občanom a obyvateľom vo vyššom veku.