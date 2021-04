AKTUÁLNE Skvelé správy: Lengvarský oznámil zásadnú zmenu v očkovaní, už vo štvrtok sa pôjdu očkovať najmladší!

Aktualizácia 14:18 - od štvrtka sa otvára veková kategória 16+

Minister prekvapil aj v neskoršej minúte relácie, a už tento týždeň sa otvorí kategória tých najmladších! "Od štvrtka to otvoríme vekové kategórie od 16+. Pfizer sa môže očkovať od 16 rokov. Samozrejme v čakárni pôjdu ako poslední, ale od štvrtka sa môžu hlásiť. Neskolabuje to. Nebude tam možnosť vybrať si vakcínu," vyhlásil Lengvarský. Spresnil, že pre 16-ročných budú spomínané Pfizre, ktoré podľa príbalového letáku sú vhodné aj pre tieto vekové kategórie.

"Do pár hodín má ma informovať minister financií o liste, ktorý príde z ruskej strany," vyhlásil pomerne prekvapivo v úvode relácie Na telo Plus minister Lengvarský.

Lengvarský sa chce spoľahnúť na iný nástroj, ako núdzový stav

"Budeme mať iný nástroj na to, aby sme mohli tie nemocnice reprofilizovať. Dúfam, že sa to už nestane," odpovedal Lengvarský na otázku, či sa bude Slovensko ešte dlho venovať uplatňovaniu núdzového stavu ako nástroja zvládania pandémie. Nesúhlasných demonštrácii sa vraj nebojí, lebo ide čisto o epidemiologickú otázku.

Lengvarský sa vyjadril aj k očakávanej otázke zákazu vychádzania počas večerných hodín. "Deviata hodina by sa mohla zmeniť na desiatu, alebo znova na ôsmu. Závisí podľa situácie," varoval minister. "Obávam sa, že to bude ešte veľmi dlho. V interiéri určite," odpovedal Lengvarský na to, či a ako dlho ešte budeme musieť nosiť rúška na tvárach.

Hospitalizácie klesajú, no musíme byť opatrní

Lengvarský je pritom rád, že počet hospitalizovaných už nezačína dvojkou ale jednotkou, no jedným dychom dodáva, že kapacity covidových lôžok sú aj tak značne obmedzené. Doplnil aj funkcie blížiaceho sa medzinárodného covid passu, ktorý okrem povolenia cestovania bude obsahovať aj informácie o posledných testoch, či už PCR alebo tých antigénových. "Záleží však ale aj od konkrétnych krajín, odborníkov a aj vlády," doplnil. Cestovanie bude podľa neho "trošku voľnejšie" ako bolo počas minulého roku.