KORONAVÍRUS Rusi prišli skoro ráno do Šarišských Michaľan: Odniesli si 600 vakcín Sputnik

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY - Rusko sa začalo angažovať v testovaní vlastnej vakcíny Sputnik V už aj samo. Dnes v skorých ranných hodinách mali v Šarišských Michaľanoch vo firme Imuna, kde boli uložené naše Sputniky V, prísť po 600 dávok kvôli kontrole. Bude to trvať niekoľko týždňov.

Tvrdí to TV Markíza. Rusi si dnes ráno asi o ôsmej hodine odviezli 600 dávok vakcíny Sputnik V priamo z firmy Imuna v Šarišských Michaľanoch. Podrobiť ich majú kontrole vo vlastných laboratóriách, Túto informáciu už včera spomenul minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ruská strana ich podľa jeho tvrdení plánuje testovať štyri týždne.

Dodávkou do Viedne a lietadlom do Moskvy

Po dávky Sputnika si vraj prišla jedna dodávka prepravnej služby s rakúskym evidenčným číslom. Konateľ Imuny potvrdil, že ich vezie do Viedne na letisko a odtiaľ pôjdu lietadlom do Moskvy. V súčasnosti sa niektoré naše Sputniky, ktoré prišli na Slovensko, testujú aj v Maďarsku, pričom výsledky by mali byť známe už koncom tohto týždňa. Už práve tieto výsledky mali kľúčové, keďže už pravdepodobne po nich sa rezort vyjadrí, či očkovanie ruskou vakcínou spustí. Bude však zrejme potrebná ešte ďalšia kontrola.

Problematické ohlasy z Brazílie

Dobré správy ohľadom Sputnika však neprichádzajú zo zahraničia. Brazílsky liekový regulátor dokonca vyhlásil, že nepovolí dovoz Sputnika V pre viaceré závažné nedostatky. Kvôli niektorým chýbajúcim dátam tam nedokázali overiť bezpečnosť a účinnosť vakcíny.

Problém predstavuje fakt, že ruská vakcína obsahuje adenovírus, ktorý je schopný sa množiť. Krátko na to Lengvarský ohlásil testovanie spomínaných 600 vakcín. "Nikdy nedovolíme, aby boli milióny Brazílčanov vystavení výrobkom bez náležitého overenia kvality, bezpečnosti a účinnosti," vyhlásil dokonca riaditeľ tamojšieho regulačného úradu Anvisa Antonio Barra Torres, ktorý v pondelok dovoz Sputnika zatrhol.

Brazília upozorňuje najmä na to, že vakcína obsahuje už spomínaný adenovírus, ktorý je schopný sa ďalej množiť, takže vírus, ktorý by sa mal používať iba ako prostriedok na prenos genetického materiálu do ľudských buniek, aby vyvolal odpoveď imunitného systému, sa reprodukuje. Rusi sa však bránia, že toto rozhodnutie má „politický charakter a nemá nič spoločné s prístupom k informáciám o vakcíne alebo s vedou“. Sputnik sa momentálne využíva v desiatich krajinách sveta.