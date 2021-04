FOTO Nebezpečná jazda opitého vodiča: Opakovane prešiel do protismeru, narazil do štyroch áut

Bratislavčan mal podľa polície opakovane prejsť do protismeru, kde narazil do idúceho vozidla. V jazde pokračoval a narazil do ďalšieho auta. Aj po tomto náraze v šoférovaní pokračoval a narazil do ďalšieho vozidla, pričom pri zrážke utrpel spolujazdec v tomto aute zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. "Ani táto zrážka vodiča nezastavila a v jazde pokračoval, pričom došlo k jeho zrážke s ďalším vozidlom. Vodič zostal stáť po zhruba 200 metroch pri krajnici," spresnil Szeiff.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Privolaní policajti podrobili vodiča dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom. Vodičovi bola nameraná hodnota 1,09 mg/l alkoholu v dychu čo predstavuje 2,27 promile. Celková škoda spôsobená pri tejto dopravnej nehode bola vyčíslená na 23.000 eur.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Po zadokumentovaní dopravnej nehody bol vodič eskortovaný na policajné oddelenie. "Policajti mu zadržali vodičský preukaz a umiestnili v cele policajného zaistenia," uviedol Szeiff.