KORONAVÍRUS Slovensko dnes otvára ďalšie prevádzky: Zelenú dostávajú terasy reštaurácií aj fitnescentrá!

Od pondelka (26. 4.) sa za splnenia istých podmienok povoľuje otváranie vonkajších terás prevádzok. Za exteriér sa považuje priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán. Pri vstupe bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní a povinne musia byť prekryté aj dýchacie cesty. Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb.

V exteriérovej časti prevádzky je konzumácia povolená len posediačky, pričom medzi stolmi musia byť rozstupy minimálne dva metre. Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál. Obsluha tiež musí zákazníkom k jedlu priniesť príbor zabalený do papierovej servítky, keďže podľa vyhlášky nesmie byť pre zákazníkov voľne dostupný na stoloch.

Zdroj: TASR/Jessica Gow/TT News Agency via AP

Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať. Rovnako je potrebné vydezinfikovať stôl, stoličku aj jedálny lístok po každom zákazníkovi. Stanovujú sa tiež podmienky pre umývanie riadu. Pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím dezinfekčný prostriedok.

Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková zároveň pripomína, že naďalej platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri.

Fitnescentrá so šiestimi zákazníkmi

Od pondelka súčasne budú môcť za splnenia ďalších podmienok opäť fungovať fitnescentrá. Maximálna povolená kapacita bude šesť zákazníkov. Tí pri športovej činnosti nebudú povinní nosiť rúško či respirátor. Priestory prevádzky bude potrebné častejšie upratovať a dezinfikovať, pričom treba použiť prostriedky s virucídnym účinkom.

Zdroj: Getty Images

Pri vstupe do fitnescentra je zákazník povinný preukázať sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako sedem dní. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzka šatní a spŕch bude možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozstupy a podobne).

Obnovuje sa aj regionálna doprava v Bratislavskom kraji

Na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa od pondelka tiež obnovuje regionálna doprava. Regionálne autobusové linky Slovak Lines zaradené do integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) budú v pracovných dňoch premávať už podľa štandardného cestovného poriadku. Pre zlepšujúcu sa situáciu, uvoľňovanie opatrení a postupný návrat detí do škôl sa končí doteraz platný prázdninový režim. Niektoré linky sa obnovia.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Všetky predmetné linky regionálnej autobusovej dopravy budú po novom premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim školský rok. Premávať budú opäť spoje označené v cestovných poriadkoch poznámkou X10, naopak, spoje označené poznámkou X11 nebudú premávať. Obnoví sa tiež premávka linky 510 z Bratislavy do Svätého Jura a linka 715 premávajúca na trase Miloslavov - Dunajská Lužná - Kalinkovo – Hamuliakovo. Tie premávajú výhradne počas pracovných dní školského roka.

Oproti aktuálnemu stavu dôjde k zvýšeniu ponuky spojov o viac ako desať percent. A to najmä v čase prepravnej špičky a na zabezpečenie základnej obsluhy škôl. Pre cestujúcich však platí naďalej povinnosť nosiť respirátor.

Mení sa režim na hraniciach

Od pondelka sa predlžuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od slovenských hraníc a pracujú na území Slovenska (rovnako do 100 kilometrov od hraníc). Potrebný je však negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach.

Do domácej izolácie nie sú povinní ísť ani občania SR, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Rovnako však budú potrebovať negatívny test. "Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia," dodala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

Výnimka z karantény bez potreby preukázať sa testom sa rozšíri na osoby dôležité pri udržiavaní chodu prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, tiež na osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá. Rovnako na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat, s cieľom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch EÚ. Výnimky sú platné po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva.

Povinnosť izolácie a testovania sa nevzťahuje ani na tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ. Podmienkou je prejsť územím SR bez zastavenia (okrem nevyhnutného dotankovania) celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu do krajiny.

Vrátia sa aj žiaci do škôl

V okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce sa môžu od pondelka vrátiť do lavíc všetci žiaci základných aj stredných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča otvoreným školám, aby žiakom v prvom týždni dopriali čas na prispôsobenie sa.

Oddnes platí nový COVID automat: V najvyššom stupni varovania nie je ani jeden

V bordových okresoch budú tak ako doposiaľ otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, ôsmy a deviaty ročník základných škôl, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a základné umelecké školy (ZUŠ) na individuálnu prácu so žiakom. Podľa rezortu školstva v červených okresoch budú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a navyše sa otvorí celý druhý stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta). Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ na individuálnu prácu so žiakom.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

V ružových okresoch môžu školy v súlade s platnými pravidlami obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme už vo všetkých ročníkoch základných aj stredných škôl. Otvoria sa aj ZUŠ a jazykové školy na skupinovú výučbu.

Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemické pravidlá. To okrem iného znamená, že žiaci na základných a stredných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako sedem dní bez ohľadu na farbu okresu a žiaci na druhom stupni základných škôl a na strednej škole aj vlastným testom. Naďalej platí, že v prípade potvrdenia pozitivity môže regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť.

Zdroj: Gettyimages.com

Rezort školstva odporúča školám, aby žiakom dopriali čas na prispôsobenie sa. "Počas prvého týždňa by nemali skúšať ani písať písomky, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do tried. Návrat do škôl by mal byť bezbolestný, aby si žiaci postupne zvykli na klasický školský režim, a nemal by byť o naháňaní známok," dodal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).