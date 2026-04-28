Utorok28. apríl 2026, meniny má Jarmila, zajtra Leo, Lea

Sudcovia bijú na poplach: Útoky a politické tlaky na justíciu podľa nich nebezpečne rastú

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Združenie sudcov Slovenska (ZSS) so značným znepokojením konštatuje, že v SR sa už niekoľko rokov množia útoky na sudcov. Odsudzuje ich a vyzýva na ich okamžité zastavenie. Informovala o tom prezidentka ZSS Lenka Praženková.

„Predstavitelia politickej moci z celého politického spektra ignorujú hranice prípustnej kritiky sudcov a ich rozhodovacej činnosti (priamo atakujú sudcov za ich rozhodnutia), používajú výrazy a formulácie vzbudzujúce negatívne emócie voči nim, prípadne zjednodušujúce alebo zovšeobecňujúce skratky, ktoré majú negatívny vplyv na vnímanie justície ako celku. Takéto vyjadrenia sú už len krok od vyvolania správania voči sudcom, ktoré ostro odsúdila aj Medzinárodná asociácia sudcov (IAJ),“ poznamenalo ZSS.

Útoky na justíciu môžu ohroziť dôveru v súdy

Varuje, že pokračovaním v útokoch sa vytvára prostredie, v ktorom sa delegitimizácia súdnej moci stáva spoločensky akceptovateľnou normou, čo je v právnom štáte neprípustné a naviac predstavuje reálne riziko negatívnej eskalácie útokov voči konkrétnemu sudcovi či sudcom vo všeobecnosti a má tzv. zmrazujúci efekt. „Je tiež neprípustné vťahovať justíciu do politického boja a v jeho rámci legitimizovať medzinárodne neprijateľné zmeny v statuse sudcu či iných predpisov, týkajúcich sa justície,“ dodalo združenie. Zároveň poukazuje na to, že obdobné postoje opakovane zaujala aj Súdna rada SR i Najvyšší súd SR.

ZSS opätovne zdôrazňuje, že kritika súdnych rozhodnutí je nepochybne prípustná a prínosná, pokiaľ je vecná a neprekročí hranice vecnosti tak, že sa obsahovo stane nástrojom vyvíjania tlaku na sudcov s cieľom ovplyvniť ich rozhodovaciu činnosť. „Súdne rozhodnutia vecne kritizujme, ale ich rešpektujme, inak právny štát nebude stáť na pevných pilieroch. V právnom štáte platí, že obvinenie vznášajú orgány činné v trestnom konaní a nie novinári či politici, že súdi súd a nie médiá, a že sa zachováva bez výnimky a v plnom rozsahu princíp prezumpcie neviny,“ podotklo ZSS.

Sudcovia musia zostať chránení aj kontrolovaní

Pripomína tiež, že nezávislosť sudcu neznamená, že sudca nenesie zodpovednosť, ale je to záruka pre každého, kto stojí pred súdom, že bude rozhodnuté na základe práva a bez akéhokoľvek neprípustného vonkajšieho vplyvu. „To však platí aj pri vyvodzovaní zodpovednosti sudcu za porušenie jeho povinností, a to v legitímnom, nezávislom, zodpovednostnom procese,“ doplnilo združenie.

Viac o téme: útokyKritikaZSSSudci
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Domáce správy

Ekonomika

Bývanie

